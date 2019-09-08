مباريات اليوم على ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA “تحديث سبتمبر 2019” على قمر عربسات...

مع الأهمية الكبرى التي أصبحت لمجموعة ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA وتنامي البحث وتعاظمه على تردد قناة الرياضية السعودية، أصبح لِزاماً علينا إعداد هذا التقرير الشامل عن ترددات قنوات الرياضية السعودية على جميع الأقمار التي تبحث باقة القنوات من خلالها، وتُعد باقة ترددات الرياضية السعودية KSA أهم باقة قنوات تهتم بالشأن الرياضي بالبلدان العربية، فهي مجموعة من القنوات الرياضية العربية المجانية والغير مشفرة، وعدد هذه القنوات 4 قنوات تنقل بثها المباشر على القمر عربسات والقمر نايل سات والقمر بدر، ، فمن خلال هذا التقرير وما يحويه من الجداول التفصيلية يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بمشاهدة أفضل القنوات الرياضة السعودية والعربية، حيث تتميز باقة قنوات الرياضية السعودية بدرجة نقاء صورة عالية الجودة، وكذلك بصوت نقي غاية في المتعة,

فقنوات الرياضية السعودية في المملكة العربية السعودية KSA تقدم محتوى مجاني دون توقف أو تشفير أو تشويش، وتجدر الإشارة أن القنوات الرياضية السعودية الجديدة هي نتاج تعاون مشترك ومثمر بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث ينص قرار إنشاء قنوات الرياضية السعودية على إكمال بنود الاتفاقية المعلن عنها والخاصة بالعمل على تطوير المحتوى الإعلامي الرياضي بالمملكة، وكذلك العمل الدؤب على رفع كفاءة جودة الأداء المهني التابع للإنتاج التلفزيوني بالمملكة السعودية.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة ترددات قنوات الرياضية السعودية سوف تقوم ببث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك المباريات العربية الهامة، وستغطي القناة كافة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتحرص مجموعة قنوات الرياضية السعودية على تقديم أفضل استوديوهات تحليلية تسبق انطلاق المباربات وفي فترة الاستراحة بين الأشواط، وتستكمل الاستديوهات التحليلة عملها بمشاركة ألمع النجوم عقب انتهاء المباريات.

شاهد بث مباشر لمباريات الدوري السعودي من خلال الرابط التالي: رابط موقع دوري بلس Advertisements

تردد قنوات الرياضية السعودية ksa 24 الجديدة

القمر التردد القطبية معدل الترميز الجودة نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD عرب سات 12015 عمودي V 27500 SD تردد قنوات الرياضية السعودية ksa 24 الأولى والثانية التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4 تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6: التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح 11976 عمودي 27500 5/6 برامج تردد قنوات الرياضية السعودية ksa الجديدة أبرز المعلقين على قنوات الرياضية السعودية المعلق علي الكعبي

المعلق عبد الله الحربي

المعلق عامر عبد اللد

المعلق مدحت شلبي

المعلق جعفر الصليح

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات الرياضية السعودية تبث محتواها الرياضي بتقنة HD عالية الجودة، تمكن المشاهد من الحصول على صورة وصوت غاية في النقاء بدون انقطاع أو تشويش، كما تبث القنوات محتواها أيضا بالتقنية العادية SD، وهذا جغل من القناة احتلال الصدارة في نسب مشاهدة القنوات الرياضية العربية، حيث يمكن استقبال تردد قناة الرياضية السعودية على الرسيفرات الحديثة والعادية.

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في حال كان لديكم أي تساؤلات يسعدنا تلقي أسألتكم واستفساراتكم من خلال التعليق على هذا التقرير، وسوف نقوم بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تصلنا تباعاً، ونتمنى لجنيع تابغي موقعنا الاستمتاع بأفضل مشاهدة على شاشة قنوات الرياضية السعودية.