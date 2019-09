الآن تردد قناة أون دراما الجديد … مسلسلات شهر سبتمبر على قناة ON Drama

مسلسلات قناة ON دراما ، قناة أون دراما تقدم بصفة مستمرة وحصرية احدث المسلسلات الدرامية، التي يتابعها عشاق الدراما في كل مكان، حيث تخصصت قناة أون دراما لعرض الدراما المصرية والعربية من كل مكان لتتميز، بتقديم باقة حصرية من المسلسلات الدرامية متنوعة ما بين الرومانسي والاجتماعي والكوميدي، لتكون بحق بيت العيلة العربية، التي يتجمع حولها الأسرة العربية في كل مكان، وسوف نستعرض معكم اليوم قائمة لأحدث المسلسلات المعروضة على شاشة قناة ON دراما المتخصصة، وتوقيت العؤرض والإعادة بتوقيت مصر، كما سنوفر لكم تردد قناة ON دراما، لسهولة استقبال بث القناة عبر القمر الصناعي النايل سات، فتابعونا ومسلسلات قناة ON دراما.

مسلسلات المعروضة على قناة ON دراما تحديث سبتمبر 2019

عائلة زيزو · 12:00 صباحًا · أين قلبي · 01:00 صباحًا · الوتد · 02:00 صباحًا · أسمهان · 03:00 صباحًا · ريا وسكينة · 04:00 صباحًا · عائلة زيزو · 05:00 صباحًا · الوتد · 06:00 صباحًا · اختيار إجباري · 09:00 صباحًا · ﻵخر نفس · 10:00 صباحًا · الوتد · 11:00 صباحًا · عائلة زيزو · 12:00 مساءً · أين قلبي · 01:00 مساءً · أسمهان · 02:00 مساءً · ريا وسكينة · 03:00 مساءً · اختيار إجباري · 04:00 مساءً · ﻵخر نفس · 05:00 مساءً · الوتد · 06:00 مساءً · أين قلبي · 07:00 مساءً · ريا وسكينة · 08:00 مساءً تحدث تردد قناة ON دراما عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 10853 27500 5/6 أفقي

عبر التحديثات مستمرين معكم لعرض أحدث ما تعرضه قناة أون دراما المتخصصة.