تردد قناة ليالي سينما 2019 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ليالي سينما 2019 على نايل سات، قناة ليالي سينما هي قناة أفلام عربية، تقوم بعرض جميع أنواع الأفلام العربية القديم منها والحديث، وقد استطاعت قناة ليالي سينما أن تجذب انتباه المشاهدين المحبين للأفلام العربية، وحظيت بمتابعة نسبة كبيرة من المشاهدين على مستوى الوطن العربي بأكمله.

تردد قناة ليالي سينما 2019

قناة ليالي سينما هي قناة أفلام علابية قديمة وحديثة، تبث على القمر الصناعي نايل سات على مدار 24 ساعة بدون توقف وبصورة مجانية بدون تشفير، وقد استطاعت قناة ليالي سينما أن تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة في وقت قليل وذلك لأنها استطاعت جذب قطاع كبير من الجمهور المهتم بمتابعة الأفلام العربية بجميع أنواعها سواء الدراما أو الكوميديا وأفلام أكشن وكذلك أفلام الحب الرومانسية، ويحاول القائمون على إدارة القناة حاليًا أن يقوموا بتحديد وقت عرض حصري للأفلام التي تعرض في السينما أول بأول حتى يجد المشاهد متعته وكل ما يبحث عنه في قناة ليالي سينما.

وتتميز قناة ليالي سينما بأنها قناة للعائلة العربية، فهي تقوم بعرض الأفلام التي تتناسب مع العادات والتقاليد العربية الشرقية، وأيضًا هي تقوم بعرض الأفلام بتقنية عالية جدًا ودرجة نقاء عالية سواء في الصوت أو الصورة بالرغم من أنها تبث بالتقنية العادية SD، وهي تمتلك مكتبة عملاقة تضم الالاف من الأفلام عربية والمصرية القديمة والحديثة، مما يجعلها القناة المفضلة لدي جميع فئات الجمهور العربي والمصري.

تردد قناة ليالي سينما الجديد 2019

يمكنكم أعزائي القراء استقبال التردد الجديد لقناة ليالي سينما عبر القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة ويسر عن الطريق التردد التالي:

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 11137 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني اسم القناة على قائمة القنوات “Layaly Cinema“

وكذلك تبث قناة ليالي سينما Layaly Cinema على القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 8 West B وهو قريب من القمر نايل سات.