الآن تردد قناة القاهرة والناس على القمر الصناعي نايل سات | أهم البرامج التي تعرضها القناة

تعد قناة القاهرة والناس من أهم وأبرز القنوات الفضائية المصرية التي اختلف عن غيرها من القنوات بسبب الشهرة الواسعة التي حققتها بعد اطلاقها بفترة بسيطة، مما جعلها أصبحت في مقدمة القنوات المصرية الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي في فترة وجيزة.

تهتم قناة القاهرة والناس على تقديم باقة مميزة تعمل على جذب العديد من المشاهدين في مختلف الفئات الجنسية والعمرية، وذلك لما تقدمه من مادة إعلامية مختلفة ومشوقة تجذب المتابعين إليها.

تردد قناة القاهرة والناس

حرصت قناة القاهرة والناس على تقديم باقة مختلفة من الأعمال حيث اهتمت بالأعمال الدرامية الجديدة وكذلك المسلسلات العربية والتركية المدبلجة التي تبثها بصورة حصرية ودورية مما يجعل المشاهدين في انتظار دائم لكل ما تقدمه القناة من جديد.

كما ضمت أيضًا العديد من برامج التوك شو بمختلف أنواعها، والبرامج السياسية والاقتصادية وكذلك البرامج الكوميدية بالإضافة إلى البرامج الرياضية المختلفة والبرامج الإسلامية وغيرها من البرامج المثيرة للاهتمام والمشاهدة، والتي تجذب اليها الكثير من المتابعين فهي تعمل على دمج بين الثقافة والترفيه ليتناسب مع كافة الأذواق.

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وعملت أيضًا على تقديم بعض النشرات الإخبارية لمتابعة أخر الأوضاع السياسية فى مصر والدول العربية بأكملها، لتمكن جميع المشاهدين من مواكبة ما يحدث من أحداث سياسية كثيرة.

برامج قناة القاهرة والناس

تضم قناة القاهرة والناس باقة متنوعة ومختلفة البرامج التي تغطي جميع التخصصات السياسية والفنية والرياضية و الاجتماعية والاقتصادية كبرنامج هنا القاهرة وآخر الليل والقاهرة 360 ونفسنه وغيرهم من البرامج الأخرى.

كما اهتمت بتقديم المسلسلات بصورة دورية حيث يفضل الكثير من ربات المنازل والفتيات بوجه عام مشاهدة المسلسلات بصورة دورية، فحرصت القناة على تلبية احتياجات كافة الجمهور وقامت بعرض بعض المسلسلات الدرامية المميزة مثل مسلسل فوق مستوى الشبهات ونصيبي وقسمتك وسقوط حر وباقة أخرى من أفضل المسلسلات التي يفضل المشاهدين متابعتها.

تردد قناة القاهرة والناس

يمكنكم مشاهدة قناة القاهرة والناس على قمر نايل سات الصناعي من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الصحيح للقناة لضمان المشاهدة بشكل صحيح دون تشفير أو تقطيع