“الآن”: استقبل تردد قناة الحوار الفضائية الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات والعرب...

الآن تردد قناة الحوار الفضائية الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة، أصبحت تردد قناة الحوار الفضائية الإخبارية محط بحث قطاع كبير من العرب حول العالم، لتميزها في عرض محتواها إخباري هادف يتسم بالحيادية والمصداقية في نقل الأخبار الموجه إلي الجمهور العرب حول العالم، فقد استطاعت قناة الحوار في فترة قصيرة أن تكسب ثقة جمهورها بنقلها الأخبار والأحداث العالمية والعربية، فقناة الحوار الفضائية تخصصت من بين العديد من القنوات الفضائية في تقديم خدمة إخبارية ذو مصداقية لدى المشاهد، تابعونا وقناة الحوار الفضائية المتخصصة.

نبذة عن قناة الحوار الفضائية

قناة الحوار من القنوات الإخبارية المتميزة التي ظهرت عبر الفضائيات، لتبث بشكل مباشر بدون تشفير أو تشويش بالمجان على مدار الساعة لنقل أهم أخبار والأحداث الحصرية لحظة بلحظة، من قبل الحدث نقلاً إلي جمهورها، وقد انطلقت قناة الحوار عبر الفضائيات عام 2006، كما أنها تميزت ببث محتواها باللغة العربية أون لاين بشكل مباشر من لندن العاصمة البريطانية، فهي قناة موجه إلى العرب في كل مكان، لتبحث وتنقل الأخبار حول العالم العربي والأوروبي، بجانب تقديمها باقة من البرامج السياسية والحوارية المتميزة.

قناة الحوار الفضائية 2019

قناة الحوار الفضائية حرصت على توصيل خدماتها الإعلامية لأكبر مساحة جماهيرية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تقديمها منظومة برامجية متنوعة متكاملة من البرامج الإخبارية وغيرها من البرامج لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية، كما اهتمت قناة الحوار أن تكون صوت العرب بالمجتمعات العربية، وقد حرصت قناة الحوار أن يكون لها دور تفاعلي بناء من خلال إنشاء موقع إلكتروني خاص بها عبر الإنترنت ويمكن الدخول عليه من هنا.

برامج قناة الحوار الفضائية 2019

تقدم قناة الحوار باقة من البرامج المتميزة التي يتابعها قطاع كبير من الجمهور حول العالم منها:

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برنامج الرأي الحر.

برنامج لكل العرب.

برنامج استشارات.

برنامج كلام كبير.

برنامج المشهد.

تردد قناة الحور الفضائية عبر الأقمار الصناعية 2019

نستعرض معكم الآن التردد الصحيح لقناة الحوار الإخبارية:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 10971 27500 5/6 H أفقي العرب سات 12054 27500 3/4 V عمودي هوت بيرد 10949 27500 3/4 V عمودي

ونحن في انتظار جميع استفساراتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في تردد القناة، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.