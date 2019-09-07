أحدث وأجدد تردد قناة الظفرة الإماراتية 2019 على نايل سات

قناة الظفرة هي من أهم القنوات الإماراتية العربية، والتي أصبحت من أهم القنوات الفضائية في خلال الفترة الأخيرة رغم أنها قناة جديدة لكنها أثبتت، وجودها، ونجاحها بسرعة فائقة بسبب جهد من يعمل في القناة بكل شفافية وتعمل على مدار اليوم بدون تشفير أو تشويش للبث أو انقطاع الأرسال ويمكنكم متابعة أهم البرامج، والمسلسلات على القمر الصناعي نايل سات بدون اشتراك شهري عن طريق ضبط جهاز الريسيفير فهي قناة مجانية

تردد قناة الظفرة 2019

هذه القناة حصلت على نسبة كبيرة من المتابعين والمشاهدين بتقدمها للعديد من المسلسلات للدراما العائلية التي تناسب كل الأعمار دون خوف من مشاهدة الأطفال أو تعليمة عادات سيئة والبرامج الترفيهية المنوعة والعديد من المسلسلات السورية والعربية والخليجية والكوميدي، التي تدخل البهجة والسرور على العائلة، وتقدمها لبرامج الأطفال التي تلعب دور هام جدا في تعليم الأطفال السلوك الجيد.

قناة الظفرة 2019

قناة الظفرة تقدم العديد من البرامج المتنوعة منها برامج الترفيهية المنوعة، والبرامج التاريخية التي تحكي عن التراث الخليجي القديم، وعن الحرف اليدوية البدوية الرائعة التي تعود إلى قديم الزمان، ومن اهم البرامج الأسبوعية برنامج مساء الأمارات وهو برنامج متنوع الأهداف لذلك حريصة على تقديم محتويات هادفة للنهوض بالقناة، وسميت قناة الظفرة بهذا الاسم لمنطقة الظفرة في أمارة أبو ظبي ويمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة هذه القناة دون تقطع للبث.