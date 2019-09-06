Frequency تردد قناة العراقية الرياضية سبورت Iraqiya Sports 2019 الجديد..العراقيه الرياضيه على...

ننقل لكم أخبار تردد قناة العراقية الرياضية، ننقل لكم أحدث تردد للقنوات الفضائية المفتوحة على القمر الصتناعي نايلسات وكافة الأقمار الصناعية الأخرى، وننقل لكم اليوم أحدث تردد لقناة العراقيه الرياضية، حيث تنقل العديد من المباريات الرياضية الودية ونقلت مؤخرا نهائي مباريات غرب آسيا بين فريقي العراق والبحرين، والآن تنقل مباريات اتحاد غرب آسيا للشباب، تردد قناة العراقية الرياضية.

تابعونا خلال الأسطر القادمة، لمعرفة المزيد عن أحدث تردد لقناة العراقية الرياضية، وأهم البرامج التي يتم تقديمها على العراقية الرياضية، فقط ضعوا المقال في المفضلة لديكم ليصلكم كل جديد، من خلال التحديثات الدورية والمستمرة للمقال على مدار الوقت فكونوا معنا.

قناة العراقية الرياضية

قناة العراقية الرياضية، واحدة من أهم القنوات الفضائية على النايلسات والتي تبث على التلفزيون العراقي، تأسست القناة في عام 2005، وامتلكت القناة العراقية الرياضية الحق الحصري في نقل و إذاعة مباريات الدوري العراقي الممتاز، بعد ما كانت قناة النهرين تقوم ببثه، إلا أن القناة رفضت في البداية حتى تم اغلاق قناة النهرين، وبذلك تمكنت قناة العراقية الرياضية في الحصول على الحق الحصري لنقل الدوري وحدها.

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تهتم القناة بنقل جميع الأحداث والأخبار التي تهم الأندية والمنتخبات العراقية، كما تعمل على نقل المباريات الهامة لها سواء كانت الودية أو الدورية، وتمتلك القناة من 5 إلى 6 استديوهات تحليلية لنقل وتحليل أحداث المباريات.

تردد قناة العراقية الرياضية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايلسات 12562 27500 6/ 5 النايلسات 12360 2894 4/ 3

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برامج قناة العراقية الرياضية

برنامج برلمان الرياضية.

برنامج الاستوديو التحليلي.

برنامج أنت الحكم.

برنامج الدوري.

برنامج اوربيات.

برنامج معايشة رياضية.

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