هنا تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة تصفيات الأمم الأوروبية ولقاء...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

تستكمل اليوم مباريات تصفيات الأمم الأوروبية، بعدة لقاءات هامة من أهمها مباراة الماكينات الألمانية والطواحين الهولندية، وكزلك مباريات أخرى منها سلوفينيا وبولندا.

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة قبرص * كازاخستان 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD1 تصفيات الأمم الأوروبية أستونيا * روسيا البيضاء 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية ألمانيا * هولندا 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD1 تصفيات الأمم الأوروبية سلوفينيا * بولندا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية سان مارينو * بلجيكا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية سلوفاكيا* كرواتيا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية اسكتلندا * روسيا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية ويلز * إذربيجان 20.45 بتوقيت السعودية،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية النمسا* لاتفيا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية