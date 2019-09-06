“execlosev ” ||الجديد اليوم الجمعة|| ASTRA19.1E وافق على تحميل باقة قنوات بي أوت كيو من...

متابعي موقعنا عرب فور نيوز ،قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

وافق القمر الأوروبي ASTRA19.1E، الذي تحمل عليه قنوات SKY SPORTS ، على تحميل باقة قنوات بي إوت كيو، بنفس الترددات القديمة ونفس اللوجو الخاص بالقنوات، بشرط أن يكون المحتوى الذي تبثه القناة قانوني وغير مخالف لشروط البث الدولية، وأن تحمل الباقة قنوات متنوعة بين الأفلام والرياضة، التي تحصل على حقوق بثها من الجهات ذات الشأن.

إدارة بي أوت كيو تبعث برسائل طمأنة، القناة لم تتوقف نهائياً وسيعود البث قريباً بعد أتمام عملية ترقية النظام لتفادي التشويش، وبررت بي أوت كيو عدم الكشف عن موعد عودتها، “إذا حددنا موعد محدد للعودة فنحن نضع رؤوسنا بين فكي الأسد الإصلاحات والإجراءات اللازمة تمت بشكل كامل بنسبة 100% ويبقى فقط عودة البث”

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أوصى المستشارون القانونيين بشركة بي أوت كيو، الإدارة أن الحل السحري هو تغير “العلامة التجارية”، لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وتبحث الشركة حالياً عن أسم جديد وعلامة تجارية جديدة وشعار جديد “لوجو”، لتطلق الشارة الجديدة عليها بعد الانتهاء من التحديثات على الجهاز الجديد، وقالت أن موعد العودة سيتحدد بعد الاستشارات القانونية.

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات