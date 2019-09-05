تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD الناقلة تصفيات كأس العالم 2019 لجميع القارات

اضبط تردد قناة بي إن سبورت الرياضية، والتي تظهر تحت اسم تردد beIN SPORTS HD المفتوحة أو المجانية، ضمن تردد قنوات النايل سات أو سهيل سات و العرب سات “بدر” الفضائية، بالإضافة إلى ترد القنوات المشفرة التي تنقل العديد والعديد من المسابقات الرياضية سواء فس كرة القدم أو اليد والسلة، والمسابقات الفردية في السباحة والتنس وألعاب القوى، ونخص اليوم مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 لغالبية المنتخبات العربية، ومتابعة أخبار مسابقات الدوريات المحلية والدوريات العالمية وعلى رأسها الدوري الانجليزي والأسباني والإيطالي والفرنسي.

استحوذت مجموعة بي ان سبورت على مجموعة كبيرة من المنافسات الرياضية على ساحة كرة القدم العربية والعالمية، وتمتلك قنوات beIN SPORTS الحقوق للعديد من البطولات، ومنها مونديال العالم 2022، كوبا أمريكا، وكأس الأمم الإفريقية وكذلك الأسيوية، وكأس الأمم الأوربية، وبطبيعة الحال بطولات الدوري ومسابقات أبطال الدوري والكؤوس، ومن خلال تردد beIN SPORTS HD الرياضية الإخبارية يمكن متابعة التقارير حول مستجدات الرياضة، وأخبار اللاعبين ونتائج مباريات كرة القدم وبعض المباريات .

تردد قناة beIN SPORTS HD

يمكن استقبال تردد قناة بي ان سبورت عالية الجودة على القمر الصناعي النايل سات، بجنب تردد beIN SPORTS HD على العرب سات وسهيل سات وفق الترددات الموضحة ادناة.

تردد beIN SPORTS HD على النايل سات : 12765

الاستقطاب : عمودي

الترميز : 27500

تصويب الخطأ : 3/4

تردد بي ان سبوت على العرب سات