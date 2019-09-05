“هنا ” أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع تصفيات الأمم...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تستضيف العاصمة القطرية الليلة حفل أعلان الشعار الرسمي لمونديال العالم لكرة القدم قطر 2022، التي تترقبها الملايين حول العالم، لكي تتعرف على تميمة كأس العالم، ومن المنتظر أن تنطلق الفاعليات في معظم العواصم العالمية في توقيت واحد، في كبرى الميادين في أغلب العواصم الكبري للترويج للمونديال.

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد ،كلوب بروج، جالاتا سراي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أوليمبياكوس، ريد ستار.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي شختار ، ديناموزغرب،أتالانتا.

المجموعة الرابعة: اليوفينتوس،أتليتكومدريد، بايرن ليفركوزن،لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول ، نابولي، سالزبورج،جينك.

المجموعة السادسة: برشلونة ، بروسيا دورتموند، أنتر ميلان، سلافيا براج.

المجموعة السابعة: زينت سان بطرسبورج، بنفيكا، ليون، لايبزج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي ، أياكس، فالينسيا ليل.

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أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة أرمينيا * إيطاليا 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية رومانيا * أسبانيا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية جبل طارق * الدنمارك 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية أسرائيل * مقدونيا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية فنلندا* اليونان 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية النرويج* مالطة 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية جزر فاروه* السويد 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية إيرلندا* سويسرا 20.45 بتوقيت القاهرة، 21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت تصفيات الأمم الأوروبية

نشأة القناة وبداية بثها الرسمي

في البداية كانت تسمى قناة الجزيرة الرياضية، وبدأت بهذا الاسم وتم أفتتاحها يوم 1 من نوفمبر عام 2011، تحت اسم الجزيرة الرياضية، وبداية من عام 2014، تم تغير الاسم إلي قناة بي إن سبورت، لتظل تحمل هذا الاسم حتى الآن، وتبث القناة من العاصمة القطرية الدوحة.

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها

تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة. برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار. برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي. الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم. برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.

أشهر المنافسات الرياضية التي تنقلها مجموعة بي إن سبورت

تهتم شبكة بي إن سبورت بنقل أغلب الدوريات العالمية الكبري في كرة القدم، ومن أهم الدوريات التي تمتلك حق البث لها هو، الدوري الانجليزي الممتاز، والدوري الأسباني، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي، والدوري الهولندي، وهذه تعتبر أقوي الدوريات الأوروبية.

منافسات كأس العالم لكرة القدم. دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال إفريقيا. كأس الأمم الإفريقية. كأس الأمم الأسيوية. دوري أبطال أسيا. كأس العالم للشباب والناشئين. كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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