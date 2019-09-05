اضبط حالاً تردد قناة KSA SPORT الرياضية السعودية الناقلة لمباراة السعودية ومالي الودية اليوم الخميس

تردد قناة ksa sport القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2019/2019 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، حيث تنقل قناة الرياضية السعودية عبر شاشتها اليوم مباراة منتخب السعودية ضد منتخب مالي ودياً في السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر.

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تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORT

يستقبل تردد قناة KSA SPORT الناقلة لمباريات الدوري السعودي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة SD و HD وهي قنوات انطلقت خصيصاً بعد نجاح الرياضية السعودية في الحصول على حقوق بث مباريات البطولات المحلية منذ العام الماضي لنقلها بشكل حصري فضائي وارضي للجمهور السعودي مجاناً دون تشفير

مباراة السعودية ومالي الودية

تنقل اليوم الرياضية السعودية مباشرة وحصرياً الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المحلي مباراة المنتخب ضد منتخب مالي ضمن استعدادات الأخضر لتصفيات كاس العالم المقبلة.