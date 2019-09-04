مباريات اليوم على تردد قناة اون سبورت on sport الرياضية بأفضل تقنية HD عالية الجودة والعادية SD...

من خلال هذا التقرير نستعرض تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية وهي القناة الرياضية الأولى بمصر، حيث استطاعت القناة وضع أقدامها في مصاف القنوات العربية الجديرة بالمشاهدة في كافة أرجاء الوطن العربي لما تتميز به من محتوى رياضي جدير بالمشاهدة والمتابعة، وتجدر الإشارة إلى أن قناة أون سبورت الرياضية تبث بشكل مباشر مباريات الدوري العام بمصر، وكذلك مباريات كأس مصر، كما تقوم قناة أون سبورت أيضا بنقل بعض مباريات الدوري الإنجليزي الشهير، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط، فعشاق الرياضة بكافة مجالاتها لهم نصيب وافر من محتوى قناة اون سبورت المتميز.

ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية تأتي ضمن باقة قنوات أون وهي باقة متنوعة من القنوات فمنها القنوات الإخبارية والدراما والمنوعات، أما عن تسلسل ملكية باقة قنوات أون، فقد أنشأها نجيب ساويرس منذ سنوات عديدة، ثم انتقلت ملكيتها بالبيع لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حالياً، وبعد انتقال ملكية شبكة قنوات اون لرجل الأعمال أبو هشيمة، فقد استطاع في فترة وجيزة أن يحدث تطور شامل في محتوى قنوات أون، وكذل تطورت القنوات فنيا وتقنياً تطور هائل.

أما عن تردد قناة أون سبورت فقد ذاع صيتها وتمددت تغطيتها عربيا، فهي القناة الرياضية المفضلة للمشاهد العربي بكافة أرجاء البلدان العربية، فتتصف قناة اون الرياضية بأنها قناة شابة تتسم بالحيوية من خلال برامج ومحتوي رياضي ممتع، وقناة أون سبورت الرياضية أضافت قناة رياضية أخري تبث محتواها عند الحاجة، وقد أُطلق عليها قناة اون اسبورت 2، وذلك لأنه في بعض الأحيان يتزامن حدثين رياضيين هامين، قي هذه الحالة تبث القناة كل حدث على ثناة من القناتين الرياضيتين.

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المدار القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية والجودة 7.0°W نايل سات 10853 H 27500 5/6 HD 7.0°W نايل سات 10853 H 27500 5/6 SD

التردد: 10853 (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

رابط البث المباشر لقناة أون سبورت على قناتها الرسمية على اليوتيوب

الصفحة الرسمية لقناة اون سبورت الرياضية على الفيس بوك

أون سبورت على صفحتها الرسميه على تويتر

تردد قناة دي ام سي، الناقلة للعديد من مباريات الدوري المصري من هنا

تردد قناة أون سبوت on sport الرياضية على نايل سات

آخر تحديث لتردد القناة أبريل 2019 القمر نايل سات تردد القناة 10853 الاستقطاب H معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 التقنية HD عالية الجودة

SD عادية

أهم برامج قناة أون سبورت on sport الرياضية

برنامج مساء الأنوار ويقوم على تقديمه الإعلامي مدحت شلبي، من خلال أستوديو تحليلي للأحداث الرياضية

برنامج خاص مع سيف، ويقوم بتقديمه سيف زاهر، وعن موعد البرنامج فيتم بثه من يوم الأحد إلى الخميس.

برنامج استاد مصر وهو برنامج رياضي متنوع يقدمه باقة متميزة من أشهر محللي الرياضة المصريين.

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