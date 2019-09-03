ضبط اشارة تردد قناة الفضائية السورية syria tv 2019 تحديث سبتمبر على قمر النايلسات

تابع أخبار تردد قناة السورية الفضائيه، ننقل لكم باستمرار تردد القنوات العربية والعالمية، ونتابع اليوم تردد واحدة من أهم القنوات والتي تعد القناة الرئيسية في سوريا، حيث نعرض لتردد قناة السورية الرياضية، والتي تتناول أهم البرامج الحوارية والمسلسلات والأعمال الدرامية السورية، علاوة على تقديم البرامج الاخبارية، تردد قناة الفضائية السورية.

ونعرض عليكم تردد قناة الفضائية السورية على النايلسات، ونبذة مختصرة عن أهم البرامج والمسلسلات التي يتم إذاعتها على الفضائية السورية، فقط تابعونا وضعو المقال في المفضلة لديكم، من أجل التعرف على كل ما هو جديد.

قناة الفضائية السورية 2019

تعد قناة الفضائية السورية، من أهم القنوات التي يتم بثها على التلفزيون السوري، يتم بث القناه تركيا، تتناول قناة الفضائية السورية، كافة القضايا التي تهم المواطن السوري الموجود في الداخل، أو من اللاجئين السوريين خارج سوريا، تناقش القيم التي تدافع عنها القضية السورية.

تؤمن قناة الفضائية السورية بقدرتها على التغير للأفضل بالرغم من الخراب الذي حل بالمدن السورية، وعلى قدرتها على بناء سوريا الحرة، وخلق المواطن السوري الذي يتمتع بالشخصية الخلاقة، وتبث القناة على مدار 24 ساعة، ويقوم على العمل فيها مجموعة من الصحفيين المدربين في تغطية ومتابعة الأحداث الهامة التي تحدث في سوريا، بممارسة مهنية عالية، متميزة بالموضوعية وبقواعد الشرف الإعلامي.

تردد قناة الفضائية السورية على النايلسات 2019

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 12520 27500 4/ 3 عامودي النايلسات 11603 27500 6/ 5 أفقي

برامج قناة الفضائية السورية 2019

برنامج مع فتحية.

برنامج حلت البركة.

برنامج طوق نجاة.

برنامج ضمائر متصلة.

برنامج قطعة وطن.

برنامج عصبة الساخرين.

برنامج لقاء خاص.

برنامج الصفحة الأخيرة.

برنامج لم الشمل.

برنامج ما تبقى.

برنامج الصالون السياسي.

برنامج مؤشر الحدث.

برنامج نص إلا خمسة.

برنامج همة قوية.

برنامج حمصود شو.

برنامج جيم أوفر.

دراما قناة الفضائية السورية 2019