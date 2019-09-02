الآن أحدث تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات | برامج قناة طيور الجنة 2019

نأتي إليكم بتردد قناة طيور الجنة الجديد للقمر الصناعي “نايل سات”، حيث تزايد البحث عنه مؤخرا بصورة واضحه لما تتميز به هذه القناه من محتوي فريد ومتميز عن باقي قنوات الأطفال الأخرى، والتى يحبها الكبار لما تقدمه القناة من نصائح وارشادات صحيحة عبر برامجها ورسوماتها المتحركة حتي تستطيع أن تصل إلي الأطفال بأسلوبها.

عن قناة طيور الجنة

تهتم قناة “طيور الجنة” بعرض كل ما يناسب الأطفال من بعض الأغانى ذات المحتوي التربوي والبرامج التعليمية وأفلام الرسوم المتحركة بأسلوب شيق يجذب الأطفال علي الإستماع لهم، علاوة علي ذلك فهى تهتم بأن يتم تقديم بعض برامجها عن طريق الأطفال الصغار والذى بدورهم يجذبون بطريقة أفضل الأطفال المشاهدين للقناة ويساعدوا علي إثراء عاداتهم بشكل أفضل.

برامج قناة طيور الجنة

يعرض الكثير من البرامج الشيقة علي قناة طيور الجنة والتى تحظي بنسبة مشاهدة عاليه، ومن ضمن هذه البرامج:

برنامج صوتك كنز: من تقديم إبراهيم السيلاوي، وهو برنامج غنائي ومواهبي للأطفال من ست 3 إلي 12 سنه

برنامج فزورة مع الأمورة: من تقديم “جنى الأمورة” تقوم من خلال البرنامج بتقديم بعض الفوازير بطريقتها اللطيفة والتى تجذب الأطفال لحلها.

برنامج رياضة × رياضة: برنامج رياضي تنافسي بين الأطفال من سن 5 وحتي 14 سنه يقوم من خلاله الأطفال بالتنافس فيما بينهم للفوز بالجولات.

برنامج جنغل: برنامج مسابقات ترفيهية من تقديم خالد مقداد وتدور احداث البرنامج داخل مكان مفتوح ومغامرات تنافسيه بين الفريقين.

برنامج شمس لا تغيب: وهو برنامج حكايات شيقة يتم من خلال عرض قصص وحكايات يصل من خلالها النصيحة وتهذيب النفس إلي الأطفال

برنامج ألو طوط: تقوم فكرة هذا البرنامج علي اتصال يجري بين طفلين ومن خلال هذا الاتصال يقوموا بحكيّ بعض الحكايات.

برنامج ست البيت الصغيرة: من تقديم جني وعصومي يصنعان معًا أطباقًا شهية سهلة التحضير ليساعدان آبائهم في تحضير الطعام.

تردد قناة طيور الجنة 2019