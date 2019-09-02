تردد قناة TEN TV الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

من أبرز القنوات الفضائية المصرية التي ظهرت عبر الفضائيات لتضيف إلى الكثير من البرامج المتنوعة التي تهم المواطن المصري والعربي، من خلال باقة متنوعة من البرامج الهادفة فقناة تن تضم خريطة من البرامج والمسلسلات التي سوف تعرضها طوال العام وتهتم بصفة خاصة في شهر رمضان الكريم عبر قناتها المتميزة.، حيث يتوقع جمهور قناة تن أن تعرض القناة مجموعة رائعة من البرامج والمسلسلات، والتي سيحظى بها المشاهدين بصفة مستمرة.

نبذة عن قناة TEN TV

قناة TEN TV تم افتتاحها في شهر مارس 2015، لتنطلق عبر الفضائيات بتقديم محتوى متنوع عام،من خلال تقديم باقة متنوعة من البرامج الإخبارية والترفيهية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى برامج التوك شو المتميزة التي تميزت بها قناة تن الفضائية، كماحرصت قناة تن على بث العديد من المسلسلات متنوعة التصنيف المصرية والعربية ، والمسلسلات الهندية التي يعشقها الجمهور المصري والعربي.

تردد قناة Ten TV الجديد على النايل سات

تردد قناة TEN TV عبر القمر الصناعي نايل سات

تحرص قناة TEN TV على تقديم كل ما يطلبه المشاهد العربي، من برامج ومسلسلات على مدار 24 ساعة دون تشويش أو انقطاع، لهذا قررت تحديث إشارة البث من خلال التردد الجديد.