تردد قناة sbc السعودية على نايل سات وعرب سات ومجموعة من أقوى المسلسلات المصرية والخليجية

تردد قناة sbc السعودية من أحدث الترددات التي ظهرت على النايل سات، فقد ظهرت قناة sbc للنور مع بداية شهر رمضان الكريم لهذا العام، تتبع قناة sbc هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، وقد دخلت sbc المجال الإعلامي من خلال حملة إعلانية ضخمة جدا مكنتها من أن تضع تردد قناة sbc في مصاف الترددات الأكثر أهمية في رمضان لهذا العام، تقدم القناة البرامج الترفيهية كما تعرض مجموعة من أهم مسلسلات رمضان لهذا العام بصورة حصرية عليها.

من خلال هذا الموضوع نعرض عليكم تردد قناة sbc السعودية الجديدة على نايل سات وعرب سات بجميع الصيغ المتاحة للقناة، بجانب ذلك نقدم لكم بيان بأهم مسلسلات رمضان وبرامج رمضان على القناة.

تردد قناة sbc السعودية

ترسل sbc إشارتها عبر القمرين صناعيين الأشهر في الوطن العربي وذلك بهدف تقديم أفضل تغطية لمتابعيها، وقد اختارت القناة القمر المصري نايل سات والقمر عرب سات لتقديم تردداتها لمتابعيها، من خلال الجدول التالي يمكنكم استقبال كافه الترددات المتاحة لقناة sbc لعام 2018.

تردد القناة القطبية معامل التصحيح معدل الترميز القمر الصناعي 12284 رأسي 3/4 27500 نايل سات 12149 أفقي 3/4 27500 عرب سات

قناة sbc السعودية

قناة sbc يتم تصنيفها ضمن قنوات المنوعات التي لا تختص بمجال إعلامي واحد، إذ تعرض القناة مجموعة من البرامج الفنية والدينية بجانب تقديمها مجموعة من برامج الأطفال، كل هذا نضيف إليه مجموعة المسلسلات الشيقة التي تقدمها القناة في رمضان والتي كانت السبب الرئيسي في أن يتصدر تردد قناة sbc المشهد الإعلامي هذا العام بهذا الصوره، فعلى الرغم من قصر عمر القناة ووجودها على الساحة الإعلامية منذ فترة بسيطة، إلا أنها استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة بين كبار القنوات في الوطن العربي.

برامج قناة sbc

عرضت قناة sbc السعودية مجموعة من البرامج المميزة والمتنوعة بمجرد إنطلاقها، ويأتي ذلك في إطار سعيها من أجل أن توصل تردد قناة sbc إلى جميع البلدان العربية، ومن أهم برامج القناة برنامج بالعكس وبرنامج جوائز السعودية وهوا من برامج المسابقات، كما تعرض القناة برنامج شير شات وبرنامج تليفزيون الواقع، أما عن برامج الطبخ فلم تغفل القناة أن تفرد لها مساحة ليست بالقليلة وكان ذلك من خلال برنامج المطبخ، وفي إطار اهتمام قناة sbc بالأطفال قدمت القناة برنامج أبو الملوح وهوا برنامج كرتوني للأطفال، هذه البرامج القوية والمتنوعة كان لا بد لها من أن تساهم في أن يصبح تردد قناة sbc السعودية على نايل وعرب سات من أهم الترددات في السعودية لهذا العام.

جدول مواعيد قناة sbc

فيما يلي نعرض عليكم بيان بمواعيد جميع برامج ومسلسلا قناة sbc اليوم

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· عائلة الحاج نعمان · 03:00 صباحًا · ممنوع الوقوف · 04:00 صباحًا · مطبخ ضحى · 11:00 صباحًا · مع حصة قلم · 12:00 مساءً · ممنوع الوقوف · 01:00 مساءً · عائلة الحاج نعمان 02:00 مساءً [60 دقيقة] · مطبخ ضحى · 03:00 مساءً · كأنه إمبارح · 04:00 مساءً · مع حصة قلم · 05:00 مساءً · الحصان الأسود · 06:00 مساءً · عائلة الحاج نعمان · 07:00 مساءً · ممنوع الوقوف · 08:00 مساءً [60 دقيقة] · نجم السعودية · 09:00 مساءً [60 دقيقة] · مع حصة قلم · 10:00 مساءً [60 دقيقة]

تردد قناة sbc لمشاهدة أهم مسلسلات رمضان

لم يقتصر التميز الذي ظهر علية تردد قناة sbc الجديد على تقديم باقة مميزة من البرامج فقط، بل عرضت القناة مجموعة من أهم وأكثر المسلسلات الرمضانية شهرة لهذا العام، ويأتي على رأس هذه المسلسلات المسلسل العربي عوالم خفية بطولة النجم عادل إمام والذي يجسد فيه دور صحفي حر يكافح الفساد ويسعى بكل الطرق لمواجهته، كما تقدم القناة مسلسل بالحجم العائلي بطولة الفنان يحى الفخراني والذي يقوم فيه بدور سفير يعتزل الحياة السياسة ويتفرغ للعمل السياحي، يأتي بعد ذلك مسلسل أرض النفاق بطولة النجم محمد هنيدي هذه المسلسلات الشيقة كانت من أهم محاور الارتكاز التي بدأ عليها تردد قناة sbc على نايل سات وعرب سات في بناء شعبيته وجماهيريته.

مسلسل الأب الروحي على قناة sbc

تدور قصه المسلسل حول عائلة ثرية جد لها الكثير من النفوذ والسلطان في مصر، تعمل هذه العائلة في تجارة الأسلحة وبعد وفاة كبير العائلة زين العطار الذي قام ببطولته الفنان العظيم محمود حميدة، تدب الخلافات بين أبناء العائلة فينقسمون حول جماعه ترغب في استكمال العمل في تجارة الأسلحة والمجموعة الأخرى ترفض، اكتسب هذا المسلسل جماهيرية واسعه جدا لإنتاجه الضخم وقصته الشيقة وهوا ما جعل قناة sbc تبادر بعرضه فور انتهاء شهر رمضان المبارك.

مسلسل أبو العروسة على تردد قناة sbc

تعرض قناة sbc السعودية حاليا المسلسل المصري أبو العروسة، مسلسل أبو العروسة هوا مسلسل أجتماعي مصري يقوم ببطولته سيد رجب وسوسن بدبر ومجموعة من المواهب الشابة، تدور قصه المسلسل حول عائلة متوسطة الحال ذو سمعة جيدة جدا، يتقدم لأبنتهم شاب من أسره غنية جدا ليتزوجها إلا أنه يواجه رفض شديد من والدته وباقي أسرته، وتستمر أحداث المسلسل حتى تنتصر قصه الحب في النهاية.

برنامج المطبخ على sbc

قناة sbc لا تهتم بعرض المسلسلات فقط بل امتد اهتمامها بتقديم مجموعة من البرامج المتنوعة على شاشتها، من أهم هذه البرامج برنامج المطبخ الذي يتناول تقديم مجموعة من طريق عمل الأكل والحلويات، كما يعرض البرنامج وصفات جديده لبعض المأكولات من المطبخ الخليجي، نجح هذا البرنامج في استقطاب عدد من السيدات لا بأس به لمتابعة قناة sbc السعودية الجديدة.

أهم مسسلات قناة sbc حاليا

تعرض قناة sbc حاليا عدد من أقوى المسلسلات المصري والعربية ومن أهم ما يعرض عليها الآن مسلسل عائلة الحاج نعمان بطولة تيم الحسن، المسلسل يحكي قصه عائلة كبيرة لتاجر معروف جدا أسمه الحاج نعمان، لدى الحاج نعمان أحد الأبناء يعاني من اعاقة ذهنية وبعض الهلاوس، وتدور قصة المسلسل حول الظلم الذي يقع على أبناء الحاج نعمان وزوجة أبنه التى تتزوجة دون أن تعرف شيء عن مرضه، المسلسل من اخراج المخرج أحمد شفيق ويشترك في التمثيل الفنان صلاح عبدالله، وصفاء الطوخي وهبة مجدي، كما تعرض القناة مسلسل كأنه امبارح بطولة الفنانة رنيا يوسف، بجانب ذلك تقدم مسلسل الوصية بطولة الفنان أكرم حسني ومسلسل ليالي أوجوني ومسلسل الحصان الأسود.

انتهينا الآن من توضيح تردد قناة sbc السعودية على جميع الأقمار الصناعية، مع توضيح أهم البرنامج والمسلسلات الرمضانية التي بدأت بها القناة هذا العام ونعدكم بتقديم أحدث ترددات قناة sbc باستمرار لتبقوا على تواصل تام مع القناة.