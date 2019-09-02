on sport hd | تردد قناة أون سبورت الناقلة أهم المباريات والبرامج الرياضية في الدوري المصري

نواصل طرح ترددات القنوات الرياضية المختلفة، بعرض تردد قناة أون سبورت on sport hd الناقلة أهم المباريات والبرامج الرياضية مجددًا فهى قناة رياضية مصرية تمكنت من الدخول في منافسة القنوات المتخصصة وتحقيق مشاهدة عالية نظرًا لتقديمها مجموعة من البرامج المتميزة وعرض المباريات الحصرية ، كما أنه لاتتوقف فقط على نقل أحداث كرة القدم، بل تهتم بمتابعة الألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، والتنس، واستضافة نجوم الرياضية المحلية والعالمية، ومتابعة ردود أفعال المواطنين على الأحداث الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تنضم قناة اون سبورت إلى مجموعة قنوات أون تي في التي يملكها شركة “إعلام المصريين”، حيث طرحت إدارة الشركة عدة قنوات متخصصة، منها (أون إي – أون دراما – أون سبورت 2)، وحازت على ثقة الجمهور في فترة وجيزة لتمييزها على كافة المستويات الفنية والتقنية والإخبارية.

تردد قناة أون سبورت

أتاحت إدارة قناة أون سبورت ترددها الجديد 2019 في رموز محددة تستطيعون ضبطتها على أي جهاز ريسيفر خاص بكم وهى على النحو التالي:

تردد القناة معدل الترميز القطبية معامل تصحيح الخطأ الجودة 10853 6/ 5 افقي h 27500 hd 10853 6/ 5 افقي h 27500 sd

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برامج قناة أون سبورت on sport hd

برنامج ملعب أون: تقديم كابتن أحمد شوبير.

لايك: تقديم يحيى حمزة لعرض أبرز الصور الرياضية.

الدوري المصري: تقديم كريم خطاب مع وليد صلاح الدين وحسن المستكاوي لتحليل لأخبار كرة القدم وأخبار الدوري المصري.

ستاد مصر: تقديم إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر لتقديم الضيوف في الاستديو.

ميديا أون: تقديم أميرة جمال في حضور نخبة من الضيوف.

برنامج العين الثالثة.

برنامج كالتشيو.

برنامج 180 ثانية.

وتتميز قناة أون سبورت on sport hd بأن محتواها وبرامجها تحاول الاقتراب من الحياد وعدم الانحياز لفرقة معينة وقت تحليل المباريات مما جعلها تحصد مصداقية الجمهور منذ انطلاقها، وتمكنت من استضافة جميع لاعبى كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى في برامجها.