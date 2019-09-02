تابع تردد قناة ابو ظبي الرياضية الأولى والثانية AD sports 2019 “جودة ممتازة” تحديث...

متابعة مستمرة لأحدث تردد لقنوات أبو ظبي الرياضية الأولى، ننقل لكم تردد القنوات الرياضية الأكثر بحثا على القمر الصناعي النايلسات والعربسات، حيث نتابع اليوم تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة، تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد HD، حيث تنطلق في تلك الأيام العديد من مباريات الدوريات الرياضية العالمية سواء العربية أو الأجنبية، والتي يتم نقلها من خلال تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، وقناة أبو ظبي الرياضية الثانية، تردد قناة ابو ظبي الرياضية.

ننقل لكم خلال التحديثات الدورية المستمرة لمقال تردد قناة ابو ظبي الرياضية، آخر الأخبار العامة والأخبار الهامة، على مدار اليوم، ونتابع اليوم عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية، واحدة من أهم مباريات دوري أبطال آسيا، حيث مباراة كرة القدم بين فريقي النصر السعودي والسد القطري، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا الريع.

قنوات أبو ظبي الرياضية AD sports

قناة أبو ظبي الرياضية، واحدة من باقة قنوات أبو ظبي والتي يتم بثها من دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي، والتي تتبع شركة أبو ظبي للإعلام، تعمل سبعة أيام في الأسبوع، وتقوم ببث برامجها ومبارياتها على مدار 24 ساعة، تضم قنوات أبو ظبي 8 قنوات 4 قنوات منها مفتوحة وقناتين مشفرتين وقناة YAS Sports وهي قناة مفتوحة، وقناة EDGE المشفرة.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

هذا وفي أكتوبر 2008 تم انطلاق قناة أبو ظبي الرياضية الثانية، حتى يتم عرض المباريات الرياضية، والتي يصادف توقيتها عرض مباراة أخرى على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، وحتى تتمكن من بث أكثر من مباراة في وقت واحد.

وننقل لكم باستمرار كافة الأخبار الهامة والتي تتعلق بتردد قناة ابو ظبي الرياضية، وأهم الترددات الهامة على كافة الأقمار الصناعية سواء كانت العرب سات أو النايلسات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى 1 HD

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 12476 27500 2/ 3 H

حيث نتابع من خلال شاشة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى اليوم، واحدة من مباريات البطولة العربية للأندية، حيث يلتقي نادي الزوراء العراقي مع نظيره طنجة المغربي.

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية الثانية 2 HD

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح معامل الاستقطاب النايلسات 12476 27500 2/ 3 H

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الثالثة 3 HD

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 12092 27500 3/ 2 V النايلسات 11372 27500 3/ 2 H

مباريات اليوم على قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1، 2،3 HD

الدوريات التي تبثها قنوات أبو ظبي الرياضية

كأس السوبر الأسباني.

كأس السوبر الإيطالي.

كأس السوبر الأماراتي.

الدوري الكويتي.

كأس الخليج العربي.

الدوري البحريني.

دوري الخليج العربي.

كأس زايد لأندية الأبطال.

تابع نا من خلال التحديثات الدورية للوقوف على أهم المباريات.

تابعونا ياستمرار من أجل الوقوف على احدث تردد لقنوات أبو ظبي الرياضية، تحديث سبتمبر والتي قد يحدث بها أية تغييرات، على مدار الوقت والتي سنرصدها لكم لحظيا.