آخر أخبار قنوات بي اوت كيو beoutq ماذا قال المغردون عنها في تويتر

بعد أكثر من شهر من توقف قنوات بي اوت كيو، مازال هناك من يسألنا عن آخر أخبار هذه القنوات، هل تعود مرة أخرى أو لا، وهل سيتم إعادة الاشتراكات الشهرية التي تم جمعها من مشتركي بي اوت كيو خلال الفترة الماضية، وقد ظهر في تويتر حالة من الغضب بين كثير من المغردين بعد توقف بي اوت كيو، وعدم قدرتهم على مشاهدة كل المباريات المشفرة على قنوات بي ان سبورت، ولذلك نعرض لكم الآن في هذا المقال آخر أخبار بي اوت كيو المتداولة على تويتر.

بي اوت كيو اختفت، واختفى معها كل حسابات الدعم الفني الخاصة بها

بشكل مفاجئ بعد أن اختفت بي اوت كيو في أجهزة الاستقبال، اختفت أيضا جميع حسابات الدعم الفني التي كانت تنشر رسائل تطمئن فيها المشاهدين بخصوص عودة بي اوت كيو مرة أخرى، وهذا الإختفاء أحبط الكثير من المشاهدين لانهم اعتبروا بذلك قنوات بي اوت كيو قد انتهت للأبد، وهذا ما أكدته الكثير من القنوات المتخصصة في المجال الرياضي قبل عدة أسابيع بأن بي اوت كيو لن تعود مرة أخرى.

بي اوت كيو نفس القناة بأسم أخر

وقد نشر مغردون أخرون عن أن بي اوت كيو ستعود مرة أخرى، ولكن باسم أخر، وهذا ما انتظره الكثير من المشاهدين خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه لم يحدث، ولم تعود بي اوت كيو، بل أن كل الأسماء التي كانت منتشرة على تويتر كانت أخبار كاذبة، وليست صحيحة.

بي اوت كيو تعود على قمر أخر غير النايل سات

بعد أن أوقف قمر عرب سات جميع قنوات بي اوت كيو، زاد إحباط المشاهدين بشأن عودة بي اوت كيو، وقالوا أن هذا يعتبر نهاية القنوات بالفعل، إلا أن الأمل عادم مرة أخرى بعد أن تم الإعلان عن عودة بي اوت كيو على قمر أخر، وهذا ما ينتظره الآن الكثير من المشاهدين، ولكن لا توجد أي تفاصيل عنه حتى الآن، بينما يقول مغردون أنه مادام قيل أن بي اوت كيو ستعود على قمر أخر فهذا يعني أنها قد انتهت للأبد فعلا.