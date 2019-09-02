استقبل تردد قناة أم بي سي 1 MBC الجديد 2019 على النايل سات والعرب سات.. تابع برامج ومسلسلات أغسطس...

تابع قناة ام بي سي mbc 1، مباشر على النايل سات هي قناة ترفيهية عامة، حيث تعتبر من أشهر القنوات العربية المتخصصة في الوطن العربي، وقد حظت قناة ام بي سي mbc 1 على إقبال كبير من قبل المشاهدين داخل الوطن العربي والعالم، نظراً لما تقدمه من باقة متنوعة من أجمل البرامج والفقرات المسابقات التي تحظى على إعجاب الكبار والصغار ، فهي تسعي لتقديم محتوى هادف محترم موجه لجميع الأسر العربية حول العالم، فقناة mbc 1 على تقديم خريطة برامجية متميزة، تسعي بصفة مستمرة لتطويرها، لتقدم من خلالها كل جديد حول العالم.

قناة أم بي سي الفضائية

استطاعت قناة ام بي سي 1 أن تجذب أنظار الجمهور العربي حول العالم، منذ انطلاقها عبر الفضائيات عام عام 1991 ، بتقديمها محتوى يغطي جميع الاهتمامات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية بالإضافة لتقديمها العديد من المسلسلات كعرض أول متميز حصري، فقد نالت قناة ام بي سي المرتبة الأولى في حصد أعلى نسبة مشاهدة لتقديمها الدراما التي يبحث عنها المشاهد، خاصة في شهر رمضان لتميزها بعرض باقة متنوعة من المسلسلات لكبار نجوم التليفزيون المصري والعربي، والتي حصلت على حق عرضها عبر شاشتها المتخصصة.

مسلسلات الخليجية والمصرية على mbc1

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استقبال تردد قناة mbc1 عبر الفضائيات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11470 27500 5/6 عمودي ” V” العرب سات 11270 27500 5/6 عمودي “V”

تابعونا بصفة مستمرة لعرض كافة التغيرات التي قد تطرأ على الترددات.