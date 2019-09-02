“فيديو جديد” يبعث رسائل طمأنة ويحاول إزالة الغموض ويبشر بعودة القنوات قريباً بعد أتمام...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

بعثت بي أوت كيو برسائل طمأنة لعشاقها في سائر الوطن العربي، بأنها لن تنتهى ولن تتوقف نهائياً وسيعود البث عن قريب بعد أتمام عملية ترقية النظام لتفادي التشويش المتعمد، وبررت بي أوت كيو عدم الإعلان عن الموعد المحدد لعودة البث بقولها،” أننا إذا حددنا موعد محدد لعودة البث فنحن نضع رؤسنا بين فكي الأسد، كل الإصلاحات والإجراءات اللازمة تمت بشكل كامل وبنسبة 100% وتبقى فقط عودة البث”

عاجل الموقع الرسمي لقنوات بي أوت يوضح أخر التطورات

الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

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تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.