“exclosev ” رسائل طمأنة من بي أوت لإزالة الغموض القناة لم تتوقف نهائياً وسيعود البث...

قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

بي أوت كيو قناة غير هادفة للربح هي قناة بدأت في عام 2017 لتحارب الاحتكار، الذي تمارسه قنوات بي إن سبورت القطرية، التي تستحوذ على كل البطولات العالمية وترفع كل فترة من قيمة الاشتراكات لعملائها.

إدارة بي أوت كيو تبعث برسائل طمأنة، القناة لم تتوقف نهائياً وسيعود البث قريباً بعد أتمام عملية ترقية النظام لتفادي التشويش، وبررت بي أوت كيو عدم الكشف عن موعد عودتها، “إذا حددنا موعد محدد للعودة فنحن نضع رؤوسنا بين فكي الأسد الإصلاحات والإجراءات اللازمة تمت بشكل كامل بنسبة 100% ويبقى فقط عودة البث”

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أوصى المستشارون القانونيين بشركة بي أوت كيو، الإدارة أن الحل السحري هو تغير “العلامة التجارية”، لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وتبحث الشركة حالياً عن أسم جديد وعلامة تجارية جديدة وشعار جديد “لوجو”، لتطلق الشارة الجديدة عليها بعد الانتهاء من التحديثات على الجهاز الجديد، وقالت أن موعد العودة سيتحدد بعد الاستشارات القانونية.

مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة احتكار شبكة الجزيرة للأعلام، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية للبطولات العالمية الكبري، والقنوات كانت تبث المباريات بالمجان للجمهور العربي حتى توقف البث.

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات