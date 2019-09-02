تردد قنوات ام بي سي MBC على نايل سات وعرب سات وموعد عرض فيلم No Escape على تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد قنوات ام بي سي MBC على عرب سات ونايل سات، من أهم ترددات القنوات الفضائية وأكثرها بحثا في الوطن العربي، مجموعة قنوات mbc تعتبر من أشهر مجموعات القنوات في الوطن العربي إذ أنها تحتوي على عدد كبير من القنوات التي تتنوع اهتماماتها بحيث تعطي للمشاهد كل ما يبحث عنه، وهوا ما يؤدي بطبيعة الحال لجعل تردد قنوات ام بي سي دائما من أولى الترددات التي يرغب كل مشاهدي الوطن العربي الحصول عليه.

وفيما يلي نعرض عليكم متابعينا تردد قنوات mbc ام بي سي جميعها وفقا لأخر تحديث لهذا الشهر، فنعرض عليكم تردد قناة mbc الجديد، كما نقدم لكم تردد قناة ام بي سي اكشن mbc action، بالإضافة إلى تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max، وتردد قناة mbc3 للأطفال، وتردد mbc2 قناة الأفلام الأجنبية، وتردد قناة mbc4 بأخر تحديثاته، كما نقدم تردد قناة ام بي سي بوليود قناة الأفلام الهندية.

كما سبق وذكرنا فأن مجموعة قنوات ام بي سي تحتوي على عدد كبير من القنوات التي تهتم بتغطية كافة المجالات التي يبحث عنها المشاهد، وهوا ما جعل منها واحدة من أشهر مجموعات القنوات في العالم أجمع، ونعرض عليكم فيما يلي بيان حول تردد قنوات ام بي سي MBC جميعها وفقا لأخر تحديثات وردت على الموقع الرسمي للقناة.

تردد قناة MBC ام بي سي

القمر التردد الاستقطاب معامل الخطأ معدل الترميز نايل سات 11470 عمودي 5/6 27500 عرب سات 11270 عمودي 5/6 27500

قناة mbc ام بي سي تعتبر هي القناة الأم لمجموعة قنوات ام بي سي ويعتبر تردد القناة من أشهر ترددات قنوات mbc ام بي سي، وتشتهر القناة بعرضها للأفلام الأجنبية المترجمة وهوا ما يجعل منها دائما واحدة من أهم وسائل الترفية لدى المشاهد السعودي والعربي عموما، استطاع تردد قناة mbc ام بي سي أن يبقى متربعا على قمة الترددات المهتمة بالأفلام الأجنبية وذلك يعود لما استطاعت القناة أن تقدمة من أفلام جديدة وأفلام العرض الأول على شاشتها.

تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action على نايل سات وعرب سات

القم الصناعي معامل التصويب ومعدل الترميز القطبية التردد عرب سات 27500 5/6 عمودي 12284 عرب سات 27500 5/6 عمودي 11270 نايل سات 27500 5/6 عمودي 11476 نايل سات 27500 5/6 عمودي 11470

من أهم قنوات الأكشن والمنوعات في عالمنا العربي، تخصصت قناة أم بي سي أكشن في البداية بتقديم الأفلام الأجنبية وأفلام الأكشن، بعد ذلك تطور المحتوى المقدم على شاشة القناة لتصبح تهتم بتقديم برامج المصارعة الحرة كما تعرض برامج رياضية لكرة القدم، بجانب هذا كله تقدم أحد أهم برامج سباقات السيارات في حاليا، هذا التنوع المهول الذي دائما ما تظهر علية قناة ام بي سي أكشن يضع تردد قناة ام بي سي أكشن mbc action محل اهتمام للمشاهد، ولا شك في أن احتواء تردد قنوات ام بي سي MBC على واحد من أهم ترددات قنوات المنوعات كما سبق وذكرنا يعطي لمجموعة قنوات mbc تميز كبير عن غيرها من القنوات، وفيما يلي عرض لأهم برامج وأفلام قناة ام بي سي أكشن اليوم

WWE Main Event 11:59pm الدور 12:39am ذا بلاكليست 01:30am ذا لفتأوفرز 02:14am Top 20 Countdown 03:08am The Carbonaro Effect 03:54am The Carbonaro Effect 04:16am WWE Raw 04:39am WWE ولعوها 06:09am ذا بلاكليست 06:38am ذا لفتأوفرز 07:24am Formula 1 08:19am No Escape 09:04am WWE Raw 10:54am WWE ولعوها 12:24pm ذا بلاكليست 12:59pm ذا لفتأوفرز 01:44pm No Escape 02:44pm The Carbonaro Effect 04:29pm The Carbonaro Effect 04:54pm ذا بلاكليست 05:19pm ذا لفتأوفرز 06:04pm Big Game 07:04pm Driven 08:29pm ذا بلاكليست 09:19pm ذا لفتأوفرز 10:03pm The Carbonaro Effect 11:00pm The Carbonaro Effect 11:20pm WWE Raw 11:45pm

قناة ام بي سي ماكس mbc max على نايل سات وعرب سات

القمر التردد القطبية معامل التصحيح نايل سات 11938 V 3/4 عرب سات

11919 v 3/4

تردد قنوات ام بي سي MBC يحتوي على العديد من الترددات التي تهتم بالأفلام الأجنبية، ومن أبرز هذه الترددات تردد قناة ام بي سي ماكس على عرب سات، تخصصت القناة بعرض الأفلام الأجنبية فقط بعد أن يتم ترجمتها للغة العربية البسيطة، وتعرض القناة أحدث وأخر الأفلام مع تقديم بعض البرامج الفنية التي تغطي بعض الأحداث المرتبطة بالسينما العالمية.

ومن أهم الأفلام التي ستعرض عبر تردد قناة ام بي س ماكس اليوم.

Barbershop 2: Back in Business 11:27pm Barbershop: A Fresh Cut 01:29am Hollywood 03:23am Sweet Home Alabama 03:59am How to Lose a Guy in 10 Days 06:00am A Lot Like Love 07:59am Something Borrowed 09:59am Larry Crowne 11:58am The Bling Ring 01:58pm Ted 03:29pm Jingle All the Way 2 05:29pm Films & Stars 07:02pm Madea’s Big Happy Family 07:27pm Hollywood Buzz 09:21pm Mad Money 09:53pm How to Lose a Guy in 10 Days 11:30pm

تردد قناة mbc3 ام بي سي 3 للأطفال

تردد القناة القمر الصناعي معامل التصحيح القطبية معدل الترميز 11938 نايل سات 3/4 رأسي 27500 11919 عرب سات 3/4 أفقي 27500

لا يقتصر تردد قنوات mbc ام بي سي على الاهتمام بالكبار وعرض الأفلام والبرامج المنوعة فقط، بل أن الأطفال كان لهم جانب من الاهتمام بما يعرض على مجموعة قنوات ام بي سي، هذا الاهتمام ظهر جليا فيما تقدمة قناة mbc3 من أفلام للأطفال وبرامج للطفل وغير ذلك من البرامج الترفيهية، تردد قناة mbc3 استطاع أن يتميز عن الكثير من قنوات الأطفال بسبب تقديمه لأفضل الأفلام الكرتونية على الإطلاق.

تردد قناة mbc2 ام بي سي 2

التردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز 11470 mbc 2 نايل سات عمودي 27500

الاهتمام بالأفلام الأجنبية لم يقف عن حد القنوات السابق بيانها، بل أن تردد قنوات mbc يحتوي أيضا على واحدة من أهم ما يعرض الأفلام الأجنبية على القمرين نايل سات وعرب سات وهوا تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 الذي تخصص في عرض أفلام هوليود العالمية، وتعرض ام بي سي 2 هذا الأسبوع عدد من أهم الأفلام الأجنبية ومنها X-Men: First Class وفيلم Looper كما تعرض القناة فيلم The Dilemma.

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تردد قناة mbc4 ام بي سي 4 الجديد

القمر التردد الاستقطاب FEC نايل سات 11938 V 3/4

من أبرز ترددات قنوات ام بي سي mbc هوا تردد قناة mbc4 ذلك يرجع لأنها من القنوات الشاملة والمتنوعة التي تقدم برامج متنوعة تهم طوائف متعددة، حيث تعرض القناة المسلسلات العربية والمسلسلات الخليجية وبرامج التوك شو والبرامج الفنية كما تقدم أيضا برامج الترفية والكوميديا، كل هذه البرامج المقدمة على تردد قناة mbc4 تضيف إلى تردد قنوات mbc دائما الكثير من الفرص للظهور للمشاهدين.

تردد قناة ام بي سي مصر

القمر التردد القطبية معامل التصحيح معدل الترميز المنطقة نايل سات 12015 عامودي 5/6 27500 مصر عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 الخليج العربي نايل سات 11470 عامودي 5/6 27500 الخلج العربي وبلاد الشام عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا عرب سات 12284 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا

فيما يلي بيان بمواعيد قناة ام بي سي مصر اليوم

شقة فيصل 12:00am رامز في الشلال 01:00am ولد الغلابه 02:00am قابيل 03:00am زي الشمس 04:00am اللهم تقبل 05:00am فكرة بمليون جنيه 06:00am الشيف حسن 07:00am ولد الغلابه 08:00am قابيل 09:00am رامز في الشلال 10:00am زي الشمس 11:00am الشيف حسن 01:00pm ولد الغلابه 02:00pm قابيل 03:00pm فكرة بمليون جنيه 04:00pm زي الشمس 05:00pm شقة فيصل 06:00pm رامز في الشلال 07:00pm ولد الغلابه 08:00pm قابيل 09:00pm زي الشمس 10:00pm فكرة بمليون جنيه 11:00pm

برامج قناة ام بي سي 4 حاليا

تعرض قناة mbc4 حاليا مجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة جدا أهمها برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس كيدز، كذلك تعرض القناة مسلسل هربانة منها والمسلسل الكوميدي هبة رجل الغراب، كذلك تعرض القناة برنامج عالم التشوق وهوا برنامج يهدف إلى عرض السلع الأكثر مبيعا في العالم العربي، ويقدم للمشاهد أحدث الأسعار وتفاصيل كل سلعة، قد نجحت هذه البرامج القوية في إعطاء تردد قنوات ام بي سي أفضلية كبيرة عن غيرة من الترددات في الشرق الأوسط.

كما بدأت قناة ام بي سي 4 حاليا في عرض لبجزء الثاني من مسلسل الهيبة، حيث يعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءا ويعاد في الخامسة مساءا يوميا.

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood للأفلام الهندية

التردد القمر الصناعي القطبية معامل التصحيح 11938 نايل سات أفقي 5/6

الأفلام الهندية كان لها نصيب كبير أيضا ضمن ترددات mbc ام بي سي على كل الأقمار الصناعية، جاء ذلك عن طريق أفراد مجموعة قنوات mbc لقناة متخصصة فقط في الأفلام الهندية وهي قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood ، التي تختص بكل ما يتعلق بالسينما الهندية، ومن المنتظر أن تعرض قناة ام بي سي بوليود مجموعة من أهم الأفلام الهندية اليوم، ومنها فيلم Agneepath وفيلم Bhoot Returns وفيلم Ghajini وفيلم Bewakoofiyaan، ولا شك أن هذه الأفلام المميزة دائما تجعل أهتمام المشاهد بالحصول على تردد قنوات ام بي سي من أهم أولوياته، ومن المنتظر أن تعرض قناة ام بي سي بوليود عدد من السلسلات والأفلام المميزة والقوية اليوم عبر ترددها ومنها

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حب الصدفة

الحب المنتظر

Lucknow Central

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Tu Hai Mera Sunday

Devdas

تردد قناة ام بي سي دراما MBC drama

من أهم عوامل انتشار تردد قنوات ام بي سي في الوطن العربي كلة تردد قناة ام بي سي دراما المتخصصة في المسلسلات، قنوات ام بي سي كما ذكرنا تحرص دائما على التنوع واختيار مجالات متعددة لتكتسب طوائف مختلفة من المشاهدين، وها نحن الآن بصدد الحديث عن تردد قناة ام بي سي دراما MBC drama المتخصصة في المسلسلات الخليجية والمصرية، تعتبر قناة ام بي سي دراما القناة الوحيدة ضمن قنوات ام بي سي التي تخصصت في هذا المجال تحديدا، أذ أن القناة تقدم فقط المسلسلات العربية على مدار 24 ساعه طوال اليوم، ومن خلال الجدول التالي يمكنكم التعرف على تردد قناة ام بي سي دراما طبقا لأخر تحديث له على الموقع الرسمي لقنوات MbC.

القناة القمر الصناعي القطبية التردد معامل التصحيح ام بي سي دراما نايل سات V 11938 3/4 ام بي سي دراما نايل سات V 11470 5/6

مسلسلات ام بي سي دراما

دوما ما تحسن قناة ام بي سي دراما اختياراها فيما تعرضه من مسلسلات على شاشتها، وذلك بهدف الحفاظ على ما توصلت إليه من مكانه وقدرة بين القنوات الفضائية، إد يعرض حاليا عبر تردد قناة ام بي سي دراما عدد من أهم المسلسلات المصرية والعربية ومنها مسلسل حال مناير ومسلسل اللهم اني صايم، ومسلسل أماني العمر، ومسلسل أماني الشوق كما تعرض قناة ام بي سي دراما أيضا مسلسل فوق مستوى الشبهات للفنانه يسرا، و تقدم أيضا القناة مسلسل سمرقند ومسلسل حب عبر الزمن، كذلك تعرض القناة المسلسل الكوميدي المصري في الالالاند.

عرضنا فيما مضى تردد قنوات ام بي سي mbc جميعها على كل الأقمار الصناعية، وإعطاء متابعينا لمحه سريعة عن محتوى كل قناة، ويسعدنا استقبال جميع الأسئلة والتعليقات على هذا الموضوع.