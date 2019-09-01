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HD تردد القنوات الرياضية المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا | دورى ابطال اوروبا...

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نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا عرب فور نيوز تردد العديد من القنوات المفتوحة بشكل مجاني والتي تنقل العديد من المباريات الرياضية العالمية في الكثير من أنواع المختلفة بشكل مجاني عبر العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ويمكنكم الآن من خلال هذا الموضوع معرفة العديد من الترددات المختلفة الخاصة بقنوات الرياضة ،والتي أصبحت أنواع كثيرة جدا من الرياضات المختلفة الآن فلم يعد الأمر مقتصر على كرة القدم، واليكم العديد من الجدول المختلفة الخاصة بترددات القنوات الرياضية والتي يمكن تنصيبها بمنتهي السهولة في دقائق بسيطة فقط.

تردد القنوات الناقلة لكافة الدوريات العالمية 2019 و الدوري الاسباني وكاس آسيا 2019

اليكم عدد من الترددات الخاصة بالقنوات المفتوحة الناقلة لكافة مباريات كأس اسيا 2019 وذلك على القمر الالماني ASTRA، وسنوافيكم بباقي القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات أولا بأول من خلال موقعنا عرب فور نيوز الآن، حيث يمكنكم مشاهدة مباريات كأس اسيا 2019 الآن.

تردد القنوات الناقلة لمباريات 2018 على قمر استرا سات ASTRA 19.2°E
القناة التردد
DAS ERSTE HD H 11494  22000
ONE HD 11053h H 22000
ZDF HD 11362 H 22000
ZDFinfo HD 11347 V 22000
DAS ERSTE SD 11836 H 27500
ONE SD 10744 H 22000
ZDFSD 11954 H 27500
ZDFinfo SD 11954 H 27500

يمكنكم أيضا معرفة:

تردد قناة TRT التركية الناقلة لمباريات 2019

أيضا أعلنت القنوات التركية الأشهر على الإطلاق TRT أنها ستبث مباريات الدوري الإنجليزي  2019 ،على معظم القنوات التابعة لها ويمكن تنصيب تردد قنوات تي آر تي المختلفة الآن بكل سهولة ومتابعة المباريات بشكل مجاني.

تردد قناة TRT الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي  2019

 

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تردد قناة TRT على القمر ترك سات
التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر
أفقي 11096 3/4 30000 Türksat 3A 42°E
أفقي 11919 3/4 24444 Türksat 2A 42°E
أفقي 11041 3/4 8400 Türksat 3A 42°E

تردد قناة ZDF الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2019

أعلنت القنوات الألمانية ZDF عن بثها لمباريات  2019 بشكل مجاني عبر القمر الألماني أسترا فقط ، وسيكون البث مجاني  لقناة ZDF وقناة ARD.

تردد قناة ZDF الناقلة لمباريات كاس أسيا 2019

 

تردد قناة ZDF على القمر أسترا
التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر
أفقي 11494 3/4 22000 Astra 19.2°e
أفقي 11362 3/4 22000 Astra 19.2°e
أفقي 11836 3/4 27500 Astra 19.2°e
أفقي 11954 3/4 27500 Astra 19.2°e

تردد قناة الراي الإيطالية  “RAI” الناقلة لمباريات  الدوري الأسباني 2019

تقوم مجموعة قنوات RAI الايطالية ببث مباريات 2019   كما أعلنت من قبل وإلى الآن يمكن تنصيب تردد قناة RAI من خلال القمر الصناعي هوتبيرد دون أي تشفير.

تردد قناة RAI الايطالية الناقلة لمباريات كاس العالم 2018

 

تردد قناة RAI على القمر هوتبيرد
التردد معدل الترميز N القمر
أفقي 11804 27500 Hotbird 13°E
أفقي 11766 27500 Hotbird 13°E
أفقي 10992 27500 Hotbird 13°E
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