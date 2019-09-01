استقبل تردد قناة نجوم أف أم على النايل سات…. استمتع بأجمل برامج وأغاني عبر نجوم أف أم

قناة نجوم أف أم تعد إذاعة نجوم أف أم من أشهر الإذاعات على مستوى العالم العربي، و في مصر حيث يتم إذاعة هذا البرنامج في مصر، وتم تأسيسها عام ،2003 ويتم بث هذا البرنامج من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي ويستمع إليها أكثر من 30 مليون، وتعتبر نجوم أف أم من أكثر الإذاعات المشهورة بشكل يومي، والتي تقدم العديد من المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية، وكذلك تضمها مجالات الطفل، والمرأة، والسياسة، وتقدم معلومات مفيدة لجميع المستمعين.

اذاعة نجوم أف أم

شاركت إذاعة نجوم أف أم في العديد من المهرجانات الإذاعية حول العالم، بالإضافة إلى أنها فازت في العديد من المسابقات، واستفتاءات عالمية، ومصرية، وهذا أيضا على أفضل إذاعة راديو، وذلك كان في الدورة السادسة في مهرجان القنوات الفضائية عام 2015 ، وحصلت أيضا نجوم أف أم على جائزة الجودة، والابتكار من خلال مهرجان اتصالات عام 2013.

برامج نجوم أف أم

تقوم نجوم أف أم بتقديم العديد من البرامج والأغاني الحديثة المشهورة، التي يفضلها الكثير من متابعين راديو أف أم التي جعلت الكثير من المطربين المشهورين حول العالم العربي في الغناء، وتقديم بعض الأغاني بعيد عن الألبوم، و إذاعته على موجاتها،حيث تقدم برنامج “كلام في الزحمة” مع خالد جواد، برنامج “أسرار النجوم” إنجي، علي على نجوم إف أم، حيث تكون نجوم أف أم من أشهر الإذاعات الموجودة في الشرق الأوسط، ولها ملايين من المتابعين من خلال الانترنت، أو على النايل سات، أو عند طريق المواقع، أو التطبيقات الموجودة في الهواتف.

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تردد قناة نجوم أف أم

يمكن لجميع مستمعي إذاعة نجوم أف أم متابعتها بشكل يومي حول العالم كله من الآتي:

يتم متابعة نجوم أف أم على تردد 100.6 FM.

عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية أو من خلال المواقع الالكترونية.

يتم متابعته من خلال التلفزيون على قناة نجوم أف أم ترددها 11900 رأسي على النايل سات.

التردد معدل الترميز معمل تصحيح الخطأ 11900 27500 5/6 (v)

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة نجوم أف أم 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.