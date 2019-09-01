استقبل تردد قناة الموصل الجديد 2019 Mosul مباشر على النايل سات لمتابعة  اخبار الموصل والعراق مباشر...

تردد قناة الموصل الجديد لمتابعة اخبار الموصل مباشر اليوم والتى يبحث عنها الكثير ولهذا ننشر تردد قناة الموصل العراقية المجانية ، هي قناة عربية عراقية تبث مباشر من العراق على مدار الساعة بدون تشفير بشكل متصل تعرض تردد قناة الموصلية، كل ما يهم المواطن العراقي والعربي وكل ما يحيط به من أحداث ومتغيرات على مستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فقناة الموصل تعتبر من أهم وأبرز القنوات العراقية على الساحة الإعلامية العربية، فقد استطاعت قناة الموصل أن تجذب أنظار المشاهدين في العراق الوطن العربي ببرامجها الحوارية والسياسية والاجتماعية المتميزة على مدار اليوم.

قناة الموصل الفضائية 2019



واهتمت قناة الموصل أولًا وأخيرًا بالمواطن العراقي على اختلاف ديانتهم وانتماءاتهم فقدمت لهم جميع الأخبار والأحداث المحلية وكذلك الأحداث العربية والعالمية، إلى جانب مجموعة كبير من البرامج المتميزة بمحتوى إعلامي راقي هادف تتمسك فيه بالقيم العربية وتحافظ من خلاله على مبادىْ الإعلام العربية والمعايير العالمية، لذا يحرص الكثيرون من العراق وخارجها على متابعة قناة الموصل لتميزها الراقي وتنوعها الذي جعل لها قاعدة شعبية كبيرة.

برامج قناة الموصل الفضائية – قناة الموصلية العراقية

كما أن قناة الموصل اهتمت على تقديم عدد كبير من أهم البرامج الحصرية ذات المضمون الجيد الذي يخاطب مختلف الفئات العمرية، فقناة الموصل تتنوع في برامجها بين برامج السياسية والحوارية والنسائية والشبابية، ومن أهم برامجها الجميلة:

برنامج حديث الموصل برنامج حواري متميز.

برنامج ومضات ومن أهم البرامج الحوارية التي تعرض العدد من اللقاءات المناظرات التي تهتم بالنظام العراقي الحالي.

برنامج دين ودنيا من أبرز البرامج الدينية التي تعرض الكثير من الفتاوى الدينية المفيدة.

برنامج أخبار الموصل وهو برنامج إخباري متميز يعرض كافة الأخبار بشكل متكامل.

برنامج مخيم النازحين يتعرض أحوال كافة اللاجئين في مختلف الأنحاء.

برنامج هني ومري وهو برنامج طبخ متميز وهو من أشهر برامج القناة

فكما لاحظنا أن جميع البرامج التي تقدمها قناة الموصل الفضائية منوعة ويُقدمها العديد من المذيعين المشهورين والتي تقدم جميع الحقائق والأخبار بمنتهى المصداقية لكافة الجماهير.

تردد قناة الموصل الفضائية الجديد 2019 عبر القمر الصناعى النايل سات

سنوفر لكم الآن التردد الخاص بقناة الموصل الفضائية المجانية، حتى يتم متابعتها ومتابعة أهم البرامج المفيدة التي تقوم ببثها حصريًا للجماهير في الوطن العربي وبالأخص دولة العراق، وذلك من خلال القمر الصناعي العربي نايل سات والذي يتابعه العديد من المشاهدين العرب في الدول العربية.

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تردد قناة الموصل 2019

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على القمر الصناعي يوتيل سات من خلال المدار التالي والتردد الآتي لمشاهدة دون تشفير أو تقطيع فقط اضبط على الترددات التالية كذلك للمتابعة بدون رسوم شهرية لجميع الأحداث التي تحدث على الساحة العراقية أو الساحة العربية والدولية.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Eutelsat 7 West A 11353 (V) 27500 – 5/6 SD free

ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لأهم برامج قناة الموصل، ونسعد باستقبال رسائلكم في حال الاستفسار عن كافة ما يتعلق بتردد القناة وذلك عبر التعليق أسفل المقال.