“الآن” أحدث تردد قناة الدعوة الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات 2019

تردد قناة الدعوة الفضائية من القنوات التي تنشر القيم الإسلامية الصحيحة من خلال البرامج الدينية المتميزة، والذي يقدمها شيوخ وعلماء متخصصين في علوم الشريعة والعقيدة الإسلامية، ولهذا السبب حازت القناة على إعجاب معظم المشاهدين في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى ديني وإسلامي معتدل، لذلك قامت إدارة القناة بتحسين إشارة البث، حتى يستطيع المشاهدين متابعة كل البرامج والمسلسلات التي تعرضها بدون تشويش أو انقطاع.

تردد قناة الدعوة الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات 2019

اشتهرت قناة الدعوة الفضائية على النايل سات والهوت بيرد، بما تقدمه من برامج دينية مميزة، حيث يوجد منها برامج حوارية يجيب الشيخ على أسئلة المشاهدين، وبرامج أخرى قائمة على القصص القرآنية، والعديد من القضايا الإنسانية في الأحاديث الشريفة، وليس هذا فقط، بل تضم القناة برامج الصحة والطفل، فهي تتناول كل ما يهم المرآة العربية في تربية أطفالها، من خلال برامج المرآة الشهيرة

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح التشفير 12687 27500 أفقي 4/3 مجاني 10727 27500 أفقي 4/3 مجاني

مواعيد عرض المسلسل التركي ” ارطغرل” 2019

لم تقتصر القناة على عرض البرامج الدينية فقط، بل تعرض العديد من البرامج الترفيهية والمسلسلات التركية الناجحة، وأهم ما يعرض الآن على القناة هو مسلسل التاريخي” ارطغرل” الذي يتابعه جمهور عريض من مشاهدين الوطن العربي، حيث اشترته قناة الدعوة ليكون حصري على قناتها، بعد عرضه مباشرة على قناة اليرموك، فيعرض الآن مسلسل ” ارطغرل” الجزء الرابع بعد نجاح باهر للأجزاء السابقة منه.

مسلسل ارطغرل هو مسلسل تاريخي تركي، تدور أحداثه عن فترة الحكم العثماني، لهذا تم دبلجته باللغة العربية، حتى يستطيع المشاهدين العرب بمشاهدته جيداً.

يعرض المسلسل على قناة الدعوة الفضائية يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويستمر عرضه حتى الساعة العاشرة مساءً.

أهم البرامج على قناة الدعوة الفضائية