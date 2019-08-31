تردد قناة البلاد الجزائرية الفضائية “El Bilad TV” تحديث سبتمبر 2019 على القمر نايل سات Nileset 

يحظى تردد قناة البلاد الجزائرية الفضائية “El Bilad TV” بتصاعد في عملية البحث، خاصة بعد تصاعد الأحداث بدولة الجزائر، فقناة البلاد الجزائرية هي في الأصل قناة إخبارية تغطي الأحداث الجارية بالجائر والإقليم، كما تغطى الأحداث العالمية الهامة، وتبث قناة البلاد الجزائرية محتواها المتميز من خلال القمر المصري نايل سات، كما تبث محتواها أيضا عبر القمة ياه سات، ولم يقتصر المحتوى الخاص بقناة البلاد على الأخبار فقط، بل تغطي أيضا أخبار الاقتصاد والأحداث الرياضية وأخبار الفن والأخبار السياسية.

كما لم يقتصر متابعي قناة البلاد على المواطن الجزائري فقط، بل تتمتع القناة بقاعدة جماهيرية واسعة في العديد من البلدان العربية، وتتميز قناة البلاد بكونها قناة مجانية مفتوحة بدون تشفير، ويميزها أيضا أنها تبث محتواها على مدار اليوم طوال 24 ساعة بدون انقطاع أو توقف، ومن الجدير بالذكر أننا نجد قناة البلاد دائما في قلب الأحداث، وتغطي الأحداث ليس بنقل الخبر فقط، بل يتبع الأخبار تغطية تحليلية من المتخصصين.

تردد قناة البلاد الجزائرية الفضائية “El Bilad TV”

لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير حتى نوفر على متابعينا عناء البحث عن التردد الصحيح لقناة البلاد، خاصة وأن العديد من المواقع الإلكترونية لا تتحرى الدقة في ذلك، فمن الجدير بالذكر أن قناة البلاد قد تأسست في شهر نوفمبر من العام 1999 تحت إدارة ورعاية “يوسف جمعة” ونجحت القناة في جذب قاعدة عريضة من المتابعين من كافة الفئات المجتمعية والعمرية، كما عودتنا القناة أيضا على استضافة أشهر الخبراء والمحللين المتخصصين في الملفات السياسية المحلية والدولية، وكذلك كبار محللي الاقتصاد والرياضة والفن.

فيديو لترددات جميع القنوات الجزائرية الجديدة على النايل سات Nileset

ومن الجدير بالذكر أيضا أن قناة البلاد نيوز تتبع لجريدة البلاد الجزائرية، فالقناة بالفعل نجحت في أن تصبح لتكون نافذة حقيقية لمواطني الجزائر والشمال الأفريقي يطل من خلالها على أهم الأحداث والأخبار المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، لذلك تجتذب القناة كل يوم متابعين جدد، وتتسع قاعدة مشاهديها.

أهم البرامج التي تقدمها قناة البلاد الجزائرية

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تنوعت البرامج التي تقدمها قناة البلاد والتي تغطي الكثير من اهتمامات المشاهدين، كما تغطي القناة بمحتواها اهتمام كافة الشرائح المجتمعية، بل أيضا جميع الفئات العمرية، ومن أهم برامج القناة على سبيل المثال لا الحصر:

البرنامج المتميز مرايا.

برنامج ردوا بالكم.

برنامج صحتك.

برنامج الكوتش.

برنامج ركلة حرة.

برنامج بلاد الخير.

برنامج البلاد اليوم.

برنامج خلف الستار.

برنامج فرصة جديدة.

برنامج بلا قيود.

برنامج إحسان.

تردد قناة البلاد الجزائرية 2019

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية نايل سات 10922 (V) رأسي 27500 7/8 SD ياه سات 12130 (H) أفقي 27500 5/6 SD

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ونتمنى أن نكون قد أوفينا من خلال هذا التقرير بعرض جيد لقناة البلاد وما تتميز به، كما نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو سؤال يمكنكم ترك تعليق وسنجيب عليكم من خلال تواصلنا من خلال التعليقات.