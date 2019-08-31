“حديث” تردد قناة بي إن سبورت “bein sports” المفتوحة على القمر الصناعي النايل...

تعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة”bein sports” على القمر الصناعي النايل سات، من مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية، المالكة لحقوق بث معظم الأحداث الرياضية علي مستوي العالم، في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة من أهم القنوات الرياضية، التي تقوم من وقت لأخر ببث كبري المناسبات والفاعليات الرياضية،تعتبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، ملاذاً لعشاق الساحرة المستديرة في العالم العربى بوجه خاص، فهى توفر له كل ما يحتاجة من متابعة لأخبار المنافسات والأحداث الرياضية.

قناة “بي إن سبورت ” المفتوحة، ذات شهرة عالية بين القنوات الرياضية، لمتابعتها الأحداث الرياضية الهامة لحظة بلحظة، وتحليل الفنيات الخاصة باللقاءات الدولية والعالمية، ويتابعها عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم، وتهتم بأخبار مباريات الدوريات العالمية والشهيرة على الساحة الرياضية ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباريات المقامة اليوم

ساوثهامبتون/ مانشستر يونايتد “الدوري الإنجليزي” الساعة 1,30 ظهراً الأسبوع الرابع كريستال بالاس/ استون فيلا “الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الأسبوع الرابع مانشستر سيتي/ برايتون “الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الأسبوع الرابع وست هام يونايتد/ نورويتش سيتي “الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الأسبوع الرابع تشيلسي/ شيفيلد يونايتد “الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الأسبوع الرابع نيوكاسل/ واتفورد “الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الأسبوع الرابع ليستر سيتي/ بورنموث “الدوري الإنجليزي” الساعة 4 عصراً الأسبوع الرابع بيرنلي/ ليفربول “الدوري الإنجليزي” الساعة 6,30 مساءً الأسبوع الرابع

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة علي النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11055 H 27500 النايل سات

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أهم برامج قناة بي إن سبورت المفتوحة

برنامج اليغا في إسبوع ويهتم بالدوري الأسباني.

برنامج من بريطانيا الذي يهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

برنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص الدوري الأوروبي والأخبار الرياضية علي رأس كل ساعة.

يبحث المشاهد العربي عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، لمتابعة تقارير وملخص وأهداف المباريات الكبري وأهم الأحداث الرياضية سواء المحلية أو العالمية، حيث أنها قناة مفتوحة على مدار اليوم فهى ليس لها اشتراك، كباقي القنوات المشفرة فى مجموعة قنوات بي إن سبورت العالمية.