إلتقط “الأن” تردد قناة أبو ظبي 1,2 الرياضية 2019 Abudhabi sport لنقل مباريات كأس محمد...

قناة أبو ظبي هي قناة عربية إماراتية، تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقدم القناة الأحداث الرياضية المهمة والحصرية، علي شاشتها علي مدار اليوم وطوال أيام الإسبوع، وتهتم إدارة القناة بمشاهديها من عشاق الرياضة عامة وعشاق رياضة كرة القدم خاصاً، وتقدم كل ماهو جديد وبصورة عالية الجودة، ولذلك تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD، لضمان سلامة البث وسهولة الوصول لتردد القناة وجذب المشاهد لمتابعتها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية، تتواجد القناة على الساحة بقوة، وتتنافس مع أقوي وأشهر القنوات الرياضية، حيث تنقل العديد من البطولات والمسابقات الدولية والعربية التي لها صيت واسع بين جمهور ومحبي مباريات كرة القدم، ومنها خلال هذه الفترة بطولة “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، والتي تضم أهم وأشهر الفرق العربية في الوطن العربي.

مباريات اليوم

العهد/ الاتحاد “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” الساعة 6 مساءً العودة المريخ السوداني/ الوداد البيضاوي “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” الساعة 8 مساءً الذهاب

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

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تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية، من أهم وأشهر القنوات الرياضيه على الساحة الأن، نظراً لأنها مجانية وتعرض أهم وأقوي المسابقات الرياضية، فبالإضافة إلي البطولة العربية تقوم قناة أبو ظبي الرياضية، ببث الدوري الإماراتي وبعض المباريات الأوروبية، والمسابقات الآخري مثل سباق الخيول والتنس والكرة الطائرة.

تهتم قناة أبو ظبي بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم علي شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.