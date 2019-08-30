تردد قناة العراقية الرياضية الجديد Iraqiya Sports على النايل سات .. مباريات الدوري العراقي

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على النايسات، بعد إعلان شبكة الإعلام العراقي عن تردد باقتها الجديد على القمر الصناعي النايل سات، ضمن التحديثات التي تجرى بشكل دوري لتحسين من جودة استقبال الصوت والصورة لمختلف القنوات الفضائية، وتضمن باقة القنوات قناة العراقية العامة، والعراقية الإخبارية والعراقية الرياضية لحين انضمام قنوات جديدة سيعلن عنها تباعاً، خاصة بعد ظهور بعض القنوات بالصورة عالية الجودة hd .

ضبط تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على النايل سات هو محل حديثنا من خلال هذا المقال عبر موقعكم عرب نيوز، حيث نأتيكم بكل جديد في عالم الأقمار الصناعية وكيفية استقبال القنوات الفضائية الرياضية والدرامية والثقافية وقنوات المنوعات والأفلام والدراما، ونختص بالحديث عن واحدة من القنوات الرياضية الفضائية العربية التي توفر تغطية لأحداث الدوري العراقي ومسابقات كرة القدم والطائرة والسلة العراقية، وباقي منافسات الرياضة العراقية الفردية والجماعية.

أحدث تردد قناة العراقية الرياضية الجديد

أعلنت شبكة الغعلام العراقي عن ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وتم نشر القيم الرقمية لاستقبال تردد قناة العراقية الرياضية وباقي القنوات التابعة للشبكة الإعلامية والتي يمكن استقبالها كما هو موضح أدناة.

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اسم القمر اسم القناة التردد القطبية معدل الترميز معمل تصويب الخطأ النايل سات 7 غرب قناة العراقية الرياضية 12563 أفقي 27500 5/6

فيما يوجد بعض الترددات الاخرى للقناة على بعض الأقمار الصناعية بالمنطقة العربية

وبالتالي نكون قدمنا لكم جميع الترددات التي يمكن بحث إمكانية استقبال الرياضية العراقية من خلالها.