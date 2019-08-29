الارشيف / ترددات

بي إن سبورت تتفاوض مع إدارة بي أوت من جديد بسبب قمر صناعي أوروبي وافق على تحميل تردداتها الجديدة...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

أعلنت أدارة بي أوت كيو أن شبكة بي إن سبورت، تتفاوض حالياً مع إدارة مجموعة بي أوت بعد علمها أننا نقوم بالتفاوض مع قمر صناعي أوروبي، لتحميل الباقة من خلالة لعودة البث من جديد، وطالبت بي أوت أنه من الممكن السماح بنقلها للمباريات بعد عرضها المباشر بفترة يتم التفاوض عليها، وقالت بي أوت أنها تفكر في العرض الآن ولم تتخذ قرار بعد بالموافقة أو الرفض.

عاجل مدير الموقع الرسمي لقنوات بي أوت  يوضح أخر التطورات

 

Advertisements

الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز
النايل سات beoutQ 12034 H 27500
عرب سات beoutQ 12207 H 27500
عرب سات beoutQ 11919 V 27500
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا