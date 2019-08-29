بي إن سبورت تتفاوض مع إدارة بي أوت من جديد بسبب قمر صناعي أوروبي وافق على تحميل تردداتها الجديدة...

مجموعة قنوات بي أوت كيو، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين للمباريات الكبرى، التي كانت حكراً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، والمعروف أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة الاحتكار، وتعمل على مشاهدة الجميع للمباريات بالمجان، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخر تفاصيل عودة بث القناة التي توقف وموعد عودة البث مرة أخرى، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

أعلنت أدارة بي أوت كيو أن شبكة بي إن سبورت، تتفاوض حالياً مع إدارة مجموعة بي أوت بعد علمها أننا نقوم بالتفاوض مع قمر صناعي أوروبي، لتحميل الباقة من خلالة لعودة البث من جديد، وطالبت بي أوت أنه من الممكن السماح بنقلها للمباريات بعد عرضها المباشر بفترة يتم التفاوض عليها، وقالت بي أوت أنها تفكر في العرض الآن ولم تتخذ قرار بعد بالموافقة أو الرفض.

عاجل مدير الموقع الرسمي لقنوات بي أوت يوضح أخر التطورات

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الحساب الرسمي لشبكة بي أوت كيو

“قلنا لكم أننا سنعود واليوم عدنا.. انتظروا أن شاء الله العودة لجميع الأجهزة .. العودة للأسف في السعودية فقط على الجهاز الرسمي للتجربة على بعض الأجهزة سيتم قطع البث أيضاً لتكملت التحديثات لتعمل على كل الأجهزة”

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.