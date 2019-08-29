“هنا” تردد قناة السعودية الرياضية 1 و 2 على كافة الأقمار الصناعية المالكة لبث مباريات...

تردد قناة السعودية الرياضية 1 و 2 من الترددات التي تحتل مكانة متميزة في عملية البحث من قبل متابعي ومحبي كرة القدم السعودية والعربية، ودائما ما يبحث الآف من عشاق الساحرة المستديرة علي تردد قناة السعودية الرياضية KSA sports 1 و2 على قمر نايل سات وعرب سات، وذلك لمتابعة المباريات والأحداث الرياضية التي تنقلها عبر شاشاتها منها دوري الأمير محمد بن سلمان، تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة KSA sports حيث تعتبر شبكة قنوات السعودية الرياضية 1،2 من أهم القنوات السعودية والعربية الرياضية، والتى تخصصت فى الشأن الرياضى السعودى والعربى بل والعالمى، حيث بدأت انطلاقة القناة السعودية الرياضية في السادس عشرمن رجب 1423هـ الموافق 24 سبتمبر لعام 2002، لتكون قناة ksa السعودية الرياضية نقلة جديدة فى عالم الرياضة السعودية، فهي من أشهر وأهم القنوات السعودية المتخصصة فى الرياضة .

من خلال هذه المقالة متابعينا الكرام سوف نوضح لكم كيفية ضبط تردد قنوات ksa نايل سات وعرب سات، كل ما عليكم هو ظبط التردد الموضح في الجدول التالي علي أجهزة الاستقبال الخاصة بكم :

القمر الصناعي تردد القناة القطبية معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5 نايل سات 12149 عمودي 30000 ¾ عرب سات 12523 عمودي 30000 6/5 عرب سات 10810 عمودي 30000 6/5 بدر 7 11230 أفقي 27500 6/5 بدر 6 11976 رأسي 300000 6/5

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كما يمكنكم متابعيا تحديث تردد قنوات الرياضية السعودية Ksa Sports بنظام sd ,hd وذلك من خلال الترددات المتواجدة في الجدول التالي:

نايل سات 12149 أفقي 27500 SD عرب سات 12015 عمودي 27500 SD عرب سات 12015 عمودي 27500 SD عرب سات 12149 أفقي 27500 HD

البطولات التي تنقلها قنوات السعودية الرياضية 1 و2

بعد أن تٌثبت قنوات ksa بعد ضبط الترددات التي وضحناها في السطور السابقة يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة كافة البطولات والمباريات التي تنقلها القناة والتي من أهمها، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الدوري السعودي سابقًا، كما تنقل مباريات واخبار الدورى السعودى للمحترفين، وبطولة كأس الملك، وبطولة كأس ولي العهد، وغيرها من المباريات والبطولات التي يشارك فيها المنتخب الوطنى السعودى خارج أرضه، إضافة إلي جميع الألعاب التي تهم المواطن السعودي سواء الفردية أو الجماعية، فتنقل أخبار ومباريات وبطولات جميع الألعاب ومنها كرة السلة والسباحة والتنس والجرى وغيرها.

في الآونة الأخيرة ازادا البحث بشكل كبير عن تردد قنوات السعودية الرياضية والتي تغطي أحدث المباريات، وبالأخص مباريات المنتخبات العربية، بالإضافة إلى كافة مباريات المنتخب الأخضر وكافة الألعاب الفردية والجماعية التي تهم المواطن السعودي والعربي.