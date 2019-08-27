استقبل تردد قناة اليرموك الجديد بتقنية “HD” عالية الجودة Yarmouk TV أغسطس 2019 بعد...

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV الجديد بعد التعديل الأخير والتي قامت مؤخراً بنقل المسلسل التركي التاريخي مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والعديد من الأعمال الدرامية المتميزة، فالتردد بعد التعديل هو نفس التردد ولكن بتقنية اتش دي HD عالية الجودة، وهذا يتطلب من متابعي ومشاهدي القناة توفر جهاز استقبال وشاشة عرض تدعم تقنية HD، ويمكن من خلال هذا التقرير التعرف على مواعيد عرض الأعمال الدرامية الأخرى.
أما عن قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV فهي من القنوات التي تبث محتواها من المملكة الأردنية، ونالت القناة شهرة كبيرة ببثها لمسلسل قيامة ارطغرل خاصة الجزء الخامس من المسلسل ذو الأحداث المثيرة، ويمكن مشاهدة القناة بالتقنية الجديدة في جميع البلدان العربية بجودة مشاهدة فائقة بدون انقطاع أو تشوبش.
تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV عبر القمر الصناعي النايل سات
|اسم القناة
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|معامل التصحيح
|قناة اليرموك
|نايل سات
|11678
|27500
|عمودي
|4/3
أهم برامج قناة اليرموك Yarmouk TV
- برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات
- برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل
- برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد
- برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها
- برنامج بيتكم عامر
- برنامج أرض الصوان
رابط قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي تويتر
رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب
مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك Yarmouk TV
مسلسل كوت العمارة على تردد قناة اليرموك أتش دي HD
السبت عند الساعة 21:00
يعاد الأحد 13:00 بتوقيت مكة المكرمة
مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك على قناة اليرموك
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ونأمل أن نكون قد أعددنا هذا التقرير عن قناة اليرموك الفضائية وما تقدمه من أعمال درامية وبرامج بطريقة لائقة تليق بمتابعينا الكرام، كما نسعد بالتواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير لنجيب على جميع استفساراتكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.