الآن تعرف على التردد الجديد لقناة الجزائرية الرياضية الثالثة الأرضية والفضائية على القمر الصناعي...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن ، تردد قناة الجزائرية الرياضية الثالثة الأرضية والفضائية، التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث المختلفة على شبكة الأنترنت، لما تقدمه القناة من محتوي متميز ، استطاعت القناة أن تجذب الجمهور الجزائري والعربي، لها فقد استطاعت القناة أن تحصل على حق أذاعت مباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، وأذاعت مباريات المنتخب الجزائري في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

متابعينا الكرام سنقدم لكم من خلال هذا المقال التردد الجديد لقناة الجزائر الأرضية والفضائية، لمتابعة كافة الأحداث الرياضية التي تقدمها القناة.

أهم مباريات اليوم التي تنقلها القناة الجزائرية الرياضية الأرضية

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة المنافسة شباب قستطنية الجزائري* المحرق البحريني 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت السعودية قناة أبوظبي الرياضية 1 البطولة العربية “بطولة محمد السادس

التردد الجديد لقناة الجزائرية الرياضية الأرضية على الأقمار الصناعية

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز الجزائرية الأرضية 11680 نايلسات أفقي 27500 الجزائرية الأرضية 12240 الكوم سات أفقي 3000 الجزائرية الرياضية 12674 ses أفقي 20225

التردد الجديد للقناة الجزائرية التردد الفضائي

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز الجزائرية الفضائية 11679 نايل سات أفقي 27500

طريقة ضبط شفرة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات

أهم الأحداث التي تنقلها قناة الجزائرية الأرضية