الآن تعرف على التردد الجديد لقناة الجزائرية الرياضية الثالثة الأرضية والفضائية على القمر الصناعي...

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متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن ، تردد قناة الجزائرية الرياضية الثالثة الأرضية والفضائية، التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث المختلفة على شبكة الأنترنت، لما تقدمه القناة من محتوي متميز ، استطاعت القناة أن تجذب الجمهور الجزائري والعربي، لها فقد استطاعت القناة أن تحصل على حق أذاعت مباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، وأذاعت مباريات المنتخب الجزائري في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.
متابعينا الكرام سنقدم لكم من خلال هذا المقال التردد الجديد لقناة الجزائر الأرضية والفضائية، لمتابعة كافة الأحداث الرياضية التي تقدمها القناة.
أهم مباريات اليوم التي تنقلها القناة الجزائرية الرياضية الأرضية
|المباراة
|موعد المباراة
|القنوات الناقلة
|المنافسة
|شباب قستطنية الجزائري* المحرق البحريني
|21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت السعودية
|قناة أبوظبي الرياضية 1
|البطولة العربية “بطولة محمد السادس
التردد الجديد لقناة الجزائرية الرياضية الأرضية على الأقمار الصناعية
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|الجزائرية الأرضية
|11680
|نايلسات
|أفقي
|27500
|الجزائرية الأرضية
|12240
|الكوم سات
|أفقي
|3000
|الجزائرية الرياضية
|12674
|ses
|أفقي
|20225
التردد الجديد للقناة الجزائرية التردد الفضائي
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|الجزائرية الفضائية
|11679
|نايل سات
|أفقي
|27500
طريقة ضبط شفرة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات
أهم الأحداث التي تنقلها قناة الجزائرية الأرضية
- مباريات الرابطة الجزائرية للمحترفين لكرة القدم.
- مباريات المنتخب الجزائري الودية والدولية التي تقام في الجزائر.
- مباريات الأندية الجزائرية في البطولات الأفريقية والعربية المختلفة التي تقام على أرض الجزائر.
- مباريات الألعاب الرياضية الجماعية والفردية التي تقام على أرض الجزائر.