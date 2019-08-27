“الأن” تردد قناة الجزائرية الرياضية 2019 على القمر الصناعي نايل سات / وطريقة ضبط التردد...

قناة الجزائر الرياضية من أهم القنوات في الجزائر والوطن العربي، وقد إنطلقت في عام 1999 كبث تجريبي، ثم كان البث الرسمي في عام 2001، وفي عام 2015 تم تحديث القناة وبثها بتقنية الجوده العالية HD،وهذه القناة من القنوات المهمة لمتابعي الرياضة، بكافة أشكالها وخاصاً معشوقة الجماهير كرة القدم، التي تجذب لها عدد كبير من الجماهير، علي مستوي العالم ويتابعها كل الأعمار، وتتنافس قناة الجزائرية الرياضية مع باقي القنوات الرياضية الأخري، لتقدم أهم وأخر الأحداث الرياضية المحلية والعالمية.

قناة الجزائر التردد الأرضي تقوم القناة بنقل المباريات التي يكون أحد أطرافها فريق من الجزائر في البطولات الهامة لكرة القدم، حيث يهتم الجمهور الجزائري بالرياضة وخاصةً كرة القدم، وتنقل القناة اليوم المباراة المقامة في دور الذهاب لبطولة “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، بين فريق شباب قسنطينة وفريق المحرق البحريني في تمام الساعة 9,30 مساءً.

تهتم قناة الجزائرية الرياضية بجمهورها، العاشق للرياضة وتقدم بثها بتقنية HD العالية الجودة، لتتيح لأكبر عدد من المشاهدين متابعتها، وتنقل المباريات المهمة سواء، تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا والمباريات الودية للمنتخب الجزائري ومباريات الدوري الجزائري،وحرصاً منا علي معرفتكم كل جديد من خلال موقعنا، فقد وفرنا التردد الصحيح لقناة الجزائرية الرياضية لسهولة ضبطها، ونقدم لكم كل جديد ومميز علي موقعنا عرب نيوز.

تردد قناة الجزائرية الرياضية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11679 H 27500 نايل سات

التردد الأرضي لقناة الجزائر

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي كود التردد الأرضي بنظام BIS 11680 أفقي 27500 النايل سات 100000000000000

طريقة فك الشفرة لقناة الجزائر الأرضية بالخطوات

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قناة الجزائرية الرياضية هي قناة تابعة لمؤسسة التليفزيون الجزائري، وتقدم القناة برامج رياضية مميزة وإستديوهات تحليلية للمباريات لعرض الفنيات،ونظراً لإهتمام القناة بجمهورها، فقد قامت بشراء حقوق بث مباريات كرة القدم لمحاربين الصحراء، ونحن معكم بكل جديد من خلال موقعنا فتابعونا.