مفاجأة اليوم 27/8/2019 “كوبا، وكولومبيا ” تدخلان خط المواجهة مع شبكة الجزيرة الأعلامية...

قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

أعلنت أدارة قنوات بي أوت كيو أن التفاوض مع القمر الصناعي يوتل سات باتت على وشك الانتهاء، وأن التفاوض يسير بشكل جيد حتى اللحظة، وأن القمر ينقل عليه العديد من القنوات الخاصة بالأفلام المقرصنة، لعدم خضوعه لقوانين البث الفضائي الدولي، وأن التردد السابق ذكره تم تجريبه، وسيعمل على القمر فور الانتهاء من المفاوضات مع أدارة القمر يوتل سات، وقالت الإدارة أن على جميع المشتركين توصيل الأجهزة على الأنترنت طوال اليوم، نظراً لقرب أطلاق ألأشاره بعد أن يتم الاتفاق مع القمر الصناعي الجديد يوتل سات، في أي وقت وقالت أنه سيتم تعويض المشتركين عن فترة التوقف.



أعلنت مجموعة بي أوت أنها شركة كوبية كولمبية تلتزم بقوانين الدولتين، في النقل والبث وتؤمن بحق الشعوب في المشاهدة المجانية، وتستنكر حملة التشويه الممنهج من بي إن وهي أمور ضد القوانين والأعراف الدولية، وتأكد أنها مستمرة في البث ونطالب بي أوت بأعذار رسمي.

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أوصى المستشارون القانونيين بشركة بي أوت كيو، الإدارة أن الحل السحري هو تغير “العلامة التجارية”، لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وتبحث الشركة حالياً عن أسم جديد وعلامة تجارية جديدة وشعار جديد “لوجو”، لتطلق الشارة الجديدة عليها بعد الانتهاء من التحديثات على الجهاز الجديد، وقالت أن موعد العودة سيتحدد بعد الاستشارات القانونية.

مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة احتكار شبكة الجزيرة للأعلام، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية للبطولات العالمية الكبري، والقنوات كانت تبث المباريات بالمجان للجمهور العربي حتى توقف البث.

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات