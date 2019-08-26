تردد قناة طيور الجنة 2019| toyor aljanah baby على قمري نايل سات وعربسات

ننشر تردد قناة طيور الجنة 2019 عبر موقعنا عرب نيوز، وهى أحد قنوات الأطفال الشهيرة، وتبث من مدينة عمان بدولة الأردن، وهى واحدة من القنوات المملوكة للأردني خالد مقداد، وتميزت القناة بمحتواها المفيد والهادف والذي يجذب الكبار والصغار إليه بكل سهولة، وذلك لأنه غير مكرر مثل باقي القنوات المماثلة، ومن أشهر الشخصيات التي تظهر على شاشتها” المعتصم بالله مقداد، جنا مقداد، جاد وأياد، براء العويد، الوليد مقداد، جوان وليليان، وغيرهم”، وجاء تردد طيور الجنة 2019 على النايل سات على النحو التالي:

تردد طيور الجنة 2019

ومن الجدير ذكره أن قناة طيور الجنة تعد الخيار الأول لجميع الأمهات لأنها تقدم إليهم العديد من البرامج المميزة والتي تحثهم على ممارسة الرياضة، وتعطيهم النظام الغذائي الصحي، وتعلمهم القيم الأخلاقية السامية، واتباع تعاليم ديننا الإسلامي، ونعلمهم حب الجار، والرفق بالحيوان، ومسامحة الغير، والصدق والأمانة وعدم الكذب، وجاء تردد طيور الجنة 2019 على عربسات كالتالي:

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز نايل سات 11315 افقي 27500 عربسات 11387 افقي 27500

أغاني toyor aljanah

وتقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة كبيرة من الأغاني الشيقة والجذابة والتي منها” عصومي ضرب وليد، ماما جابت بيبي، قمر سيدنا النبي، مرة طلعنا ومشينا، الحرامي النشال، الدودة، حجا والحمار، حميدو والقطة، حب اللولو، أنشودة يارب، وغيرهم”، وأيضاً تقدم برامج مثل برنامج ست البيت الصغيرة، برنامج صوتك كنز.

ومن خلال هذه الترددات أيضا يمكن استقبال قناة طيور الجنة بيبي.