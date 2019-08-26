اضبط تردد قناة mix hollywood ٢٠١٩ الجديد واستمتع بدراما الأكشن على ميكس هوليود عبر نايل سات

استطاعت قناة ميكس هوليود الحصول على شعبية كبيرة لها خلال وقت قصير جدًا لترسخ اسمها بين شعوب العالم أجمع على الرغم من كونها مصرية، حيث تميزت بعرض أجدد الأفلام والمسلسلات الأجنبية المتنوعة، التي تنال اهتمام كافة عاشقي الأفلام الأجنبية.

حيث تعرض القناة مجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات لمجموعة من أكبر الممثلين العالميين، ليتنوع محتواها بين أفلام الأكشن، والرعب، والدراما، والخيال العلمي، بالإضافة إلى الأفلام الكوميدية والإجتماعية بمختلف أنواعها، وفي السطور القادمة نستعرض لكم تردد قناة ميكس هوليود، لمشاهدة أفضل الأفلام التي أعدتها القناة خصيصًا لمشاهديها خلال صيف 2019.

تردد قناة ميكس هوليود

يبحث عدد كبير من محبي الأفلام الأجنبية عن تردد قناة ميكس هوليود عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بالتزامن مع أجازة صيف 2019، حيث تقدم القناة باقة من الأفلام المحببة لدى الجمهور والتي من بينها

فيلم هاري بوتر Harry potter

فيلم تويلايت Twilight

سلسة أفلام العاب الجوع hunger games

مجموعة أفلام مقدمة من شركة مارفل Marvel

ويمكنكم مشاهدة تلك الأفلام المتنوعة بين الخيال العلمي في هاري بوتر والرومانسية التي تشاهدونها في فيلم تويلايت، من خلال إدخال تردد القناة الذي نوضحه لكم متابعينا الكرام من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11488 أفقي H 27500 3/4

تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديد

قدمنا كم متابعينا الكرام تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود الجديد وفق آخر تحديث طرأ على القناة، وسوف نتابع معكم متابعينا الكرام دائما أي تحدث يطرأ على القناة عبر القمر الصناعي النايل سات، كل ما عليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة لديكم على التردد المذكور في الجدول أعلاه وبعدها استمتعوا بمشاهدة طيبة لكافة ما يتم عرضه من أفلام وأعمال درامية عبر شاشة قناة ميكس هوليود

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قناة ميكس هوليود

يستطيع المشاهدون متابعة الصفحة الرسمية لقناة ميكس هوليود Mix Hollywood على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لمعرفة جدول الأفلام التي تقدمها القناة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2019. الجدير بالذكر، أن البث المباشر الخاص بقناة ميكس هوليوود قد توقف من قبل، علي القمر الصناعي نايل سات الامى الذي من شأنه إشعال الضجة بين متابعي وعاشقي القناة علي الصفحة الخاصة بالقناة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إلا أنه كان عطل تقني فقط، ليعود البث المباشر الخاص بقناة ميكس هوليوود بعد قطعه بساعات قليلة