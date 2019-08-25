“الان” – تردد قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV الجديد على النايل سات جدول البث...

تابع تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات Elfadjer TV، لهذا نستعرض معكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية 2018 المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات، قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات العربية المفتوحة بالمجان للجمهور العربي عبر القمر الصناعي النايل سات، بصورة مباشرة لتعرض أهم الأخبار والأحداث على الصعيد الداخلي والخارجي وتهتم بمجريات الأمور داخل الجزائر، فهي من أهم وأبرز القنوات العربية الجزائرية التي تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، وتقدم باقة متنوعة من البرامج المفيدة التي تهم المواطن الجزائري والعربي حول العالم، تابع قناة الفجر الجزائرية.

وقد ازداد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، والجدير بالذكر حرص قناة الفجر الجزائرية أن يكون لها حضور على الساحة الإلكترونية والاستفادة من التطورات المستمرة في عالم التقنية لتسهيل التواصل بينها وبين جمهورها في جميع أقطار العالم، عن طريق إنشاء صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف موقع على اليوتيوب.

تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية 2019

تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية 2018 حيث أن القناة تبث مباشر من الجزائر لتترجم رؤيتها وأهدافها من خلال منظومة برامجية إعلامية متكاملة مدروسة، منها برامج اجتماعية وبرامج ترفيهية وبرامج ثقافية، بخلاف برامج متنوعة أخري كما تعرض سلسلة متنوعة من المسلسلات الدرامية العربية، فقناة الفجر الجزائرية تحرص باستمرار على التجدد المثمر من أجل إرضاء جمهورها المنتشر داخل الجزائر وخارجها، فهي تطمح أن تكون من القنوات المتميزة عبر الفضائيات، وتكون بيت العيلة العربية الذي يجد فيه كل جديد يشبع احتياجاته من كافة النواحي.

متابعة قناة الفجر الجزائرية عبر الإنترنت

يمكن متابعة قناة الفجر الجزائرية:

يمكنكم التعرف على طريقة ضبط تردد قناة فجر الجزائرية الجديد من خلال الفيديو التالي:

أهم برامج قناة الفجر الجزائرية 2019

وتقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض عدد كبير من البرامج المميزة والمشهورة، والتي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة من الجماهير العرب، والتي تناسب جميع الفئات العمرية في المجتمع بمختلف مراحلهم وطوائفهم المختلفة في الجزائر منها:

برنامج Top Net .

برنامج واش تقولي.

برنامج رسالة إلى الضمير.

برنامج ألغاز من الجزائر.

برنامج في مثل هذا اليوم.

برنامج ما يكون غير الخير.

برنامج Box Office .

برنامج كاميرا كاشي.

برنامج صحتك تاج.

هذه أهم سلسلة للبرامج التي يتم إذاعتها من خلال القناة التي أصبجت مفضلة لدى جماهير الجزائر والجماهير العربية أيضًا التي أصبح يهتم بمتابعة أهم البرامج التي تعرض عبر القناة، سواء البرامج التي تهتم بالصحة وتقديم المعلومات الصحية أو البرامج التي تهتم بإبراز التاريخ الجزائري على مر التاريخ.

Advertisements

تابع تردد قناة الفجر الجزائرية 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات

لمشاهدة أهم البرامج التي تقوم قناة الفجر الجزائرية ببثها من خلال القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي الآخر ياه سات ولمشاهدة بدون تقطيع أو تشفير اضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

معامل التصحيح التردد القمر الصناعي 5/6 عمودي 10992 النايل سات 5/6 عمودي 12130 ياه سات

تشاهدون على قناة Elfadjer TV الجزائرية

تشاهدون يوم الثلاثاء من كل أسبوع حلقة جديد من المسلسل التركي ” الحفرة 2″ مترجم.

مواعيد العرض :

20:00 بتوقيت جرينتش

21:00 بتوقيت الجزائر و تونس

22:00 بتوقيت مصر و ليبيا و السودان

23:00 بتوقيت السعودية و العراق

الإعادة : يوم الأربعاء

13:00 بتوقيت جرينتش

14:00 بتوقيت الجزائر و تونس

15:00 بتوقيت مصر و ليبيا و السودان

16:00 بتوقيت السعودية و العراق

تردد القناة :

10922/رأسي / 27500.

مواعيد مسلسل ” الحفرة 2″على قناة الفجر

تشاهدون على قناة Elfadjer TV الجزائرية الحلقة الجديدة من المسلسل التركي ” الحفرة 2″ مترجم.

مواعيد العرض :

20:00 بتوقيت جرينتش

21:00 بتوقيت الجزائر و تونس

22:00 بتوقيت مصر و ليبيا و السودان

23:00 بتوقيت السعودية و العراق

الإعادة : يوم الأربعاء

13:00 بتوقيت جرينتش

14:00 بتوقيت الجزائر و تونس

15:00 بتوقيت مصر و ليبيا و السودان

16:00 بتوقيت السعودية و العراق



عرض مسلسل العهد يوم الأربعاء

ترقبوا حلقة جديده من مسلسل العهد

مواعيد العرض يوم الأربعاء في الأوقات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش

21:00 بتوقيت الجزائر

الاعادة يوم الخميس

13:00 بتوقيت غرينيتش

14:00 بتوقيت الجزائر

نلفت عناية مشاهدينا ان قناة الفجر الجزائرية الآن تحت تردد 12034 h 27500 نايل سات بث تجريبى فى مكان قناة Dzair 24 وخلال الأيام القليلة القديمة سنقوم بتقديم الترددات الجديدة التي تتعلق بالقناة حتى يتم متابعتها بجودة عالية دون تقطيع، ترقبو الجديد مع قناة الفجر الجزائرية في الأيام القليلة القادمة مشاهدة طيبة.