قناة بي اوت كيو beoutq قد تعود من خلال يوتلسات الملاصق للقمر الصناعي نايل سات

بات خبر عودة قناة بي أو كيو الجديد beoutq مثيرًا للجدل، وآخر ما تم الإعلان عنه هو أن عودة قناة بي أوت كيو على العربسات قد يضع السعودية في مأزق، لذا فلن تعود للبث مجددًا على عربسات سات، ويتم تداول أنباء عن أن القناة تعمل بالفعل ولكنها لم تجد حتى الآن قمر تبث من خلاله، ومن المرجح أن تعود للبق مجددًا من خلال القمر الصناعي يوتلسات، وهو قمر ملاصق لقمر النايل سات، واحتمالات أن يعمل لاقط النايل سات على استقبال إشارة بي أوت كيو كبيرة في هذه الحالة، ولكن هذه المعلومات حتى هذه اللحظة ليست مؤكدة وننتظر تأكيدها أو نفيها خلال الأيام المقبلة.

وجدير بالذكر نقل قنوات بي أوت كيو الرياضية جميع المباريات العالمية التي تذاع على بي ان سبورتس المشفرة على 10 قنوات بشكل شبه مجاني على قمر العربسات التي تمتلك السعودية الحصة الأكبر منه، وقد تمكنت القناة من التربع في قلوب مشاهديها بعد أن بثت مباريات كأس العالم 2018 من روسيا مجانًا.

وللمزيد يمكنكم التعرف على: تردد قناة بي ان سبورت على جميع الأقمار الصناعية وأسعار الاشتراكات بعد توقف بي أوت كيو.

وجد الكثير من متابعي قنوات بي أوت طلب تحديث الأجهزة الخاصة بهم عند فتح القناة، لذا نقدم تردد قنوات بي اوت كيو الرياضية، كما يمكنكم من خلال مقالنا التعرف على خطوات تحديث جهاز بي أوت كيو، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر الانتهاء من تحديث رسيفر بي اوت كيو وإصلاح بعض المشكلات الخاصة بالبث، ووعود بعودة البث خلال أيام، على جانب آخر تعاني قنوات beoutq والتي تعتبر العدو اللدود لقنوات بي ان سبورت بعض الملاحقات القضائية بسبب محاولتها كسر احتكار قناة بي ان سبورت لبث أغلب البطولات المحلية والعالمية، في الوقت نفسه يتم توجيه أصابع الاتهام نحو المملكة العربية السعودية، التي أنكرت أكثر من مرة علاقتها بالقناة، وهو ما جعل الكثيرون يتكهنون بعدم عودة القناة مرة أخرى.

تردد قناة بي اوت كيو الجديد beoutq

شركة بي أوت كيو هي شركة كولومبية تأسست علم 2017، ويأتي اسم قناة بي اوت كيو إشارة إلى كسر احتكار قطر، فهو عكس اسم بي ان سبورت، والـ q هي إشارة لدولة قطر، والتي استمرت في ملاحقة القناة قضائيًا بسبب بثها مباريات كأس العالم الصيف الماضي، والآن يبحث الكثيرون عن تردد قناة بي اوت كيو لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا، والتي قد تكون غيرت اسمها هروبًا من الملاحقات القضائية وقضايا القرصنة التي تواجهها، لذا نقدم لكم أحدث تردد قنوات بي اوت كيو على عربسات.

تردد قنوات بي اوت كيو على عربسات

الآن اضبط أحدث تردد لقناة beoutq على العربسات على النحو التالي:

القمر المدار التردد الاستقطاب معامل الترميز Arabsat 26 درجة شرقًا 12337 أفقي 27500 Arabsat 26 درجة شرقًا 11270 أفقي 27500

ترددات استقبال قنوات beoutq

القمر التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز عربسات 12207 أفقي 27500 عربسات 11919 رأسي 27500 عربسات 12380 رأسي 27500

رسيفر بي اوت كيو

حتى يمكنك استقبال قناة بي اوت كيو beoutq يجب عليك امتلاك رسيفر يعمل بتقنية H265، وهي تقنية لضمان وصول الصورة إلى المشاهد بأعلى جودة، وأهم تلك الأجهزة التي تدعم تلك التقنية:

سيناتور 999.

ستار سات 2000.

أكستريم 90000.

كيوماكس H7.

T8 تايجر.

وبالنسبة لمن يمتلكون بالفعل أجهزة beoutq نسخة v.6 عليهم توصيل أجهزتهم بالانترنت ليتم تحديثها، أو التواصل مع أحد المختصين لإتمام تحديث أجهزتهم لمواكبة الترقية التي يجرى إتمامها على قنوات بي اوت كيو، ويمكنكم إتمام عملية تحديث الأجهزة من خلال اتباع الخطوات التالية:

بيان صحفي من مدير قنوات بي اوت كيو

كشف خالد موسى مدير قنوات بي اوت كيو من القاهرة في بيان رسمي عن عودة قنوات بي اوت كيو مجددًا، وهو البيان الذي تناقلته الصحف ووكالات الأنباء، إذ ينتظر عودة بث قنوات بي اوت كيو الملايين حول العالم، وقد دعا “موسى” المشاهدين إلى التحلي بالصبر وأكد أن سبب انقطاع البث ليس توقف القناة، ولكن اختراق قامت به بي ان سبورتس أدى إلى قطع الخدمة عن المتابعين، كما أشار إلى جهود شركة بي أوت كيو التي تقوم بإصلاح الشبكة وتقويتها ضد أي أي اختراق قد يحدث مرة أخرى.

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ويأتي ذلك البيان الرسمي وسط تناقل أنباء عن حدوث تسويات بين بي أوت كيو ونظيرتها بي إن سبورتس، على أن تقوم بي ان سبورت بالتنازل عن القضايا والدعاوى المرفوعة على بي أوت كيو، وعلى أن تقوم بي اوت كيو ببث محتوى مختلف على شاشاتها بعيدًا عن بث المباريات مجانًا على عربسات.

تقرير الجارديان بشأن عودة بث قناة بي أوت كيو

كشفت الجارديان في تحقيقها المنشور عن:

أن هيئات رياضية دولية ومنظمات تدير البطولات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العام ودوري أبطال أوروبا، دعت المملكة العربية السعودية، إلى اتخاذ إجراءات لوقف شبكة تلفزيونية للقرصنة تدعي “beoutq” وتقوم ببث مباريات مباشرة مملوكة لمجموعة beIN Sports، دون وجه حقّ.

وقد شملت تلك الهيئات:

“فيفا ويوفا وبوندسليجا (الرابطة المنظمة للدوري الألماني) ورابطة الدوري الإسباني ودوري الدرجة الأولى الإيطالي وكذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”

وقد طالبت تلك الهيئات وزارة الثقافة السعودية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد قرصنة بي أوت كيو وبثها للمباريات على شاشتها، وطالبتها تلك الهيئات بالدعم للقضاء على انتهاكات بي أوت، وهو ما جعل السعودية في مأزق قانوني قد يهددها بوقف الأنشطة الراضية على أراضيها، وهو ما اضطرها إلى وقف قنوات بي آوت كيو، وحسب المعطيات الحالية قد يكون عودة بي آوت كيو من الصعب بنفس الصيغة.

هل للفيفا علاقة بوقف بث بي أوت كيو

أصدرت الفيفا في يناير الماضي بيانًا يندد بأنشطة قنوات بي آي كيو، وقد جاء فيه:

نيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد كرة القدم الانجليزي، واتحاد كرة القدم الإسباني، واتحاد كرة القدم الألماني، ندين الكيان المقرصن بي أوت كيو، والذي يستمر في انتهاك حقوق البث المشروعة من خلال عرضه المستمر وغير القانوني للمحتوى الرياضي، وآخرها مباريات كأس آسيا التي تقام في الإمارات 2019″

كما قامت قطر برفع دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية تطالبها بدفع تعويض قدره مليار دولار، وقد وافقت منظمة التجارة العالمية على تشكيل لجنة تحكيم للبت في الدعوى، وجدير بالذكر قطع كلًا من السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر يونيو 2018، وكل ذلك يؤكد أن توقف قنوات بي أوت كيو ليس لمجرد إجراء بعض التحديثات ولكن ربما لتسويات قانونية تتم بين أطراف النزاع، وسنوافيكم دومًا بالجديد.

قناة بي ان سبورت ووقف قنوات بي اي كيو الرياضية

هل بالفعل تقوم قنوات بي أوت كيو بعمليات قرصنة غير مشروعة، والسؤال الثاني هل حصلت قنوات بي ان سبورت على حقوق بث كل تلك المباريات بطرق مشروعة أم أن الرشاوي كان لها دور كبير في تلك المميزات التي حصلت عليها، بالفعل السياسة والكرة وجهان لعملة واحدة، والمستفيد الوحيد من وراء كل ذلك هو قنوات بي ان سبورت والتي رفعت اشتراكها في بعض الدول، بعد أن اضطر أغلب متابعي البطولات العالمية من الاشتراك لمشاهدة المباريات، والتي كانت على رأسها مباراة تشيلسي وليفربول.

أنباء عن عودة بي اوت كيو باسم BOUZTV

تداول عدد من متابعي قناة بي أوت كيو على تويتر، أن الريسفرات الخاصة تستقبل قناة بي اوت كيو ولكن تحت اسم بي أوز تي في، وهي الخطوة التي رآها بعض المحللين تحايلًا قانونيا لإعادة بث بي أوت كيو، حتى ولو تحت اسم آخر، وقد نشر المتابعين صورة للشاشة التي تظهر على شاشاتهم كما نعرضها لكم، وهو أحد وسائل التحايل القانوني لاستعادة بث آوت كيو مرة أخرى، كما أن البث الرقمي هو أحد الحلول اتي يتداول الكثيرون أنباء عن كون ذلك حلًا مناسبًا سوف تستخدمه المملكة العربية السعودية، التي دعمت قناة بي آوت كيو عقب مقاطعتها لدولة قطر التي تمتلك قنوات بي ان سبورت وتحتكر عرض أغلب المباريات.