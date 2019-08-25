تابع أحدث تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديد 2019 على النايل سات لمشاهدة سلسلة أفلام هاري...

احدث تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديد 2019 على النايل سات لمشاهدة أقوى الأفلام الأجنبى الرعب والأكشن والخيال العلمي تردد قناة Mix Hollywood على القمر الصناعي النايل سات، كل يوم تطل علينا قنوات فضائية جديدة عبر القمر الصناعي النايل سات متنوعة التصنيف، ومن أبرز القنوات التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتخصصت في عرض الأفلام الأجنبية بطريقة متميزة، تختلف وتنافس وبشدة القنوات المعروضة على ساحة الفضائيات، قناة Mix Hollywood تعتبر من أحدث القنوات الفضائية التي انطلقت عبر القمر الصناعي النايل سات، والمتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية الحديثة 2019 ، والتي يتابعها الملايين في الوطن العربي.

قناة Mix Hollywood

تعمل قناة Mix Hollywood على لفت الأنظار إليها ، وأن تكون تحت الأضواء بشكل دائم، من خلال بثها على مدار 24 ساعة بشكل متصل عبر الفضائيات، لتقدم كل ما هو جديد ومتنوع في عالم الأفلام الأجنبية بهوليود، فهي تقدم أفلام متنوعة ما بين الأكشن والرومانسي والخيال العلمي، مما أعطى لها صبغة جديدة عرضها للأفلام والمسلسلات الأجنبية بدون فواصل إعلامنية مملة، مما زاد من الإقبال بالبحث عن تردد القناة الجديدة قناة Mix Hollywood.

تردد قناة Mix Hollywood

يمكن للباحثين عن قنوات تعرض الأفلام الأجنبية بصورة مباشرة، بالبحث عن قناة Mix Hollywood، على القمر الصناعي النايل سات، أو عبر إدخال الترددد الصحيح للقناة عن طريق جهاز الريسيفر، من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعى التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 11488 27500 4\3 H أفقي

قناة ميكس هوليوود على الفيس بوك

يمكن التواصل لعشاق مشاهدة الأفلام الأجنبية الحصرية مع قناة ميكس هوليود لمتابعة القناة عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمعرفة مواعيد إذاعة برامجها المتنوعة، من خلال رابط الموقع الرسمي لقناة ميكس هوليود عبر الفيس بوك، كما يمكنكم التمتع بمشاهدة القناة من خلال إدخال التردد الصحيح للقناة على النايل سات.

تردد قناة Mix Hollywood على النايل سات: 11488 ، معدل الترميز:27500، معامل التصحيح: 3/4، القطبية : أفقي.

افلام تعرض اليوم على قناة ميكس هوليود 2019

تابعونا على تردد #11488_افقي

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نحن في انتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في تردد القناة، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.