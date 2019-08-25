“أخيراً” تردد قناة “beouTQ” الرياضية 2019 على عرب سات / نقل بث القناة على...

“beoutQ” الرياضية، مجموعة من القنوات الرياضية التي تنقل أهم المباريات العالمية على الساحة بدون تشفير، حيث تقوم القناة ببث إرسالها بتقنية “H2 65” على الريسيفرات الحديثة، وتضم عدد 10 قنوات لتغطية الأحداث والمباريات الهامة العالمية أول بأول، منعاً للإحتكار الذي تمارسه بعض القنوات المتخصصة في نفس المجال.

عودة قناة “beoutQ”، هل ستعود القناة للبث على القمر الصناعي عرب سات، تساؤل يثيره العديد من محبي ومتابعي القناة، وهناك أقاويل تفيد بأن القناة تجري مباحثات لنقل البث على القمر الصناعي “يوتل سات 8″، الملاصق لعرب سات مما يتيح الفرصة لإلتقاط إشارة البث بسهولة على العرب سات.

قناة “beoutQ”، أعلنت مجموعة قنوات بي أوت كيو عن تشغيل القنوات عبر الريسيفر الأصلي فقط منعاً لحدوث تشويش، وتقوم الشركة الأن بعمل التحديثات بواسطة شركة صينية مختصة في هذا العمل، حتي يتم البث بنفس السرفر القديم من كوبا، ويتم التجربة النهائية للبث حتي يكون البث على جودة عالية.

فيديو تفاصيل تخص عودة البث لقنوات “بي آوت كيو”

وقد لاقت قناة “beoutQ” إقبالاً كبيراً من العديد من عشاق الرياضة العالمية، وخاصةً الساحرة المستديرة “كرة القدم”، لذلك نقدم التردد الجديد للقناة لسهولة ضبطها والتمتع بمشاهدة المباريات وقت بثها، وقد قامت القناة بعمل تحديثات للمجموعة لضمان بثها بدون تشويش ولجودة البث، لذلك توقفت منذ فترة بسيطة لانهاء تحديثاتها، وعلى وعد بعودتها بقوة وتميز خلال اليومين القادمين.

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تردد قناة “beoutQ”

التردد معامل الترميز معامل التصحيح الإستقطاب القمر الصناعي 12207 V 5/6 27500 عرب سات 11919 H 5/6 27500 عرب سات 12380 H 5/6 27500 عرب سات

أهم ماتقدمه قناة beoutQ

تقوم القناة بنقل جميع المباريات العالمية الهامة، والبطولات الدولية والمسابقات العالمية التي تضعها القناة بين أيدي عشاق كرة القدم للتمكن من مشاهدتها، بدون اللجوء للقنوات المشفرة التي تحتاج اشتراك سنوي كبير، وتتميز قناة beoutQ بضوح الصورة والصوت وتبث بتقنية عالية الجودة، بالإضافة لاستديو تحليلي لعرض فنيات المباريات.

موعد عودة البث لقناة “beoutQ”

منذ توقف بث القناة بالتزامن مع بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، وعمليات بحث مكثفة لمعرفة موعد إعادة البث مرة آخري لمتابعة المباريات الهامة على الساحة الأن، وقد أعلنت ادارة قناة “beoutQ” عبر حسابها الرسمي عن قرب عودة بث القناة خلال اليومين القادمين، بعد انتهاء التحديثات حتي لا تتأثر بعمليات التشويش.