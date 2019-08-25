قناة Cartoon Network تابع تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجمل...

تبث قناة كرتون نتورك بالعربية عبر قمري ياه سات وسهيل سات الصناعيين من داخل المملكة العربية المتحدة، وهي قناة متخصصة في عرض المحتوى الذي يتناسب مع جميع الأطفال من مختلف الفئات العربية كالأفلام الكرتونية والإنمي، وتقدم القناة برامجها على مدار اليوم بصورة مجانية دون تشفير أو تقطيع، كما يمكنكم التواصل مع مسئولي القناة عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، تويتر ويوتيوب”، ويبحث الكثير يوميًا عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية لمتابعة كل ما تقدمه القناة، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية، احدث تردد “قناة كرتون نتورك بالعربية” الجديد 2019 Cartoon Network على النايل سات والعرب سات (CN Arabia) … قنوات الكرتون .

اضافة تردد قناة Cartoon Network كرتون نتورك العربية 2019 نايل سات

أحدث تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

يمكنكم مشاهدة قناة نتورك بالعربية CN من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات الخاصة بالقناة، وذلك بعد إدخال التردد الجديد للقناة، وهي قناة مجانية تعمل على مدار 24 ساعة دون تقطيع أو تشفير أو حاجة إلى دفع اشتراكات شهرية لمشاهدة القناة، وتبث القناة عبر قمر ياه سات الصناعي وسهيل سات مما ساعد على انتشار القناة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وإليكم الترددات الخاصة بالقناة في الجدول التالي:

القمر التردد FEC/SR الجودة ياه سات 12130 (H) 27500 – 5/6 SD سهيل سات 11123 (H) 27500 – 2/3 HD

قناة كرتون نتورك بالعربية

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أهم القنوات المتخصصة للأطفال حيث حصلت على تصدرت قائمة القنوات الأكثر مشاهدة من مختلف الأنحاء، كما تهتم القناة بعرض الأفلام الكرتونية والبرامج المختلفة وكذلك الأغاني التعليمية، وعلى رأسهم كارتون توم أند جيري الذي يتربع على قائمة أفلام الكرتون الأكثر مشاهدة في العالم، ومن ضمن البرامج التي تذاع عبر قناة كرتون نتورك بالعربية، برنامج “مغامرات اسكوبي دو” وبرنامج “مغامرات عائلة غامبول” ومغامرات بن تن BIN 10، وكارتون مغامرات فتيات القوة، والعديد من برامج الأطفال وأفلام الكارتون المختلفة التي يفضلها الأطفال وكذلك بعض الكبار من مختلف الأعمال والأنحاء.