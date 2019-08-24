“عاجل” هنا الحل السحري لعودة بي أوت كيو بعد أخذ الاستشارات القانونية من مستشارين الشركة...

قنوات بي أوت كيو استطاعت في وقت قصير للغاية، أن تستحوذ على نسبة متابعة فاقت التوقعات بكثير، وجذبت الملايين من محبي الساحرة المستديرة في العالم العربي أجمع، يريدوا معرفة موعد عودة البث والقنوات بدأت بثها منذ عام تقريباً ومنذ ذلك التاريخ وجد المواطن العربي العادي المتوسط الدخل ضالته في تلك القنوات، لكي يستطيع أن يشبع رغبته في مشاهدة البطولات الكبري بالمجان وأصبح يتساءل “متى يعود البث لقنوات بي أوت كيو”.

أعلنت مجموعة بي أوت عودتها من جديد بباقات متنوعة، باشتراك سنوي 150 ريال سعودي، و75 ريال اشتراك لكل 6 شهور، وأن الباقات الجديدة ستكون متنوعة بين الأفلام والدراما والرياضة، وأن القنوات ستحمل نفس اسم بي أوت، وستبث عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

أوصى المستشارون القانونيين بشركة بي أوت كيو، الإدارة أن الحل السحري هو تغير “العلامة التجارية”، لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وتبحث الشركة حالياً عن أسم جديد وعلامة تجارية جديدة وشعار جديد “لوجو”، لتطلق الشارة الجديدة عليها بعد الانتهاء من التحديثات على الجهاز الجديد، وقالت أن موعد العودة سيتحدد بعد الاستشارات القانونية.

Advertisements

مجموعة قنوات بي أوت كيو تهدف إلي محاربة احتكار شبكة الجزيرة للأعلام، المالكة لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية للبطولات العالمية الكبري، والقنوات كانت تبث المباريات بالمجان للجمهور العربي حتى توقف البث.

تردد قنوات بي أوت كيو على القمر نايل سات وعرب سات

اسم القمر الصناعي القناة التردد معامل الأستقطاب معامل الترميز النايل سات بي أوت كيو 12034 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 12207 H 27500 عرب سات بي أوت كيو 11919 V 27500 عرب سات بي أوت كيو 12380 V 27500

نشأة وبداية قنوات بي أوت كيو

بدأت قنوات بي أوت كيو بثها عام 2017، وكسرت احتكار بي إن سبورت للمباريات الكبري، ومنذ ذلك التاريخ وعملية التشويش ومحاولة إغلاق القناة مستمر، من قبل شبكة بي إن سبورت والمعروف أن بي أوت كيو تبث إرسالها من كوبا، وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا حتى توقف البث يوم 8/8/2019.