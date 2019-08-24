“شغال” تردد اون سبورت 2 الرياضية ON Sport| ⚽ أون سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي...

نعرض عليكم تردد اون سبورت 2 الفضائية الرياضية، القناة المجانية التي تبث من قمر نايل سات والناقلة لجميع مباريات الدوري المصري 2018، في الموسم الجديد، حيث اشترت حقوق البث الحصري لمباريات الدوري والمصري وتتم متابع المباريات وأخبار الأندية المصرية من خلال متابعة برامجها، وذلك على البث المباشر لها من مدينة الإنتاج الإعلامي على ترددها الجديد.

وقد انطلقت القناة، بعد تجديدها وعمل التحديثات الجديدة لها بعد انتقالها للمالك الجديد، أحمد أبو هشيمة، في عام 2015، وتميزت بالبث العالي الجودة، بخاصية اتش دي، وبالاستوديوهات التحليلية المتميزة مع أكبر المعلقين والمحللين الفنيين، مما جعلها تتميز بين القنوات بالرغم من مجانيتها.

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تردد قناة اون سبورت 2 الرياضية ON Sport

في إطالتها الجديدة، تميزت اون سبورت بالبث العالي الجودة، دون تقطيع، ضمن العديد من قنوات اون، وجميعها ملك السيد أحمد أبو هشيمة، مثل قنوات اون لايف، أون دراما ، وقد اشتهرت أيضا بالعديد من المحللين الرياضيين والإذاعيين الأكثر شهرة بالعالم الكروي، بمتابعة متميزة للمباريات وتحليل شامل لأداء اللاعبين والفرق المشاركة وتوقعات المباريات من خلال أداء اللاعبين.

القناة القمر التردد معامل الترميز اون سبورت 2 on sport نايل سات 10853- أفقى “H” 27500- 3/4

قناة اون سبورت والدوري المصري

قناة أون سبورت، تمكنت بوقت قليل من الاستحواذ على العديد من المتابعين من عشاق الرياضة، وبالأخص كرة القدم،وتقوم في تلك الفترة قناة أون سبورت بعرض مباريات الدوري الأوروبي وكأس أوروبا، فقد اشترت أون سبورت، أبو هشيمة،ثمن حقوق عرض مباريات قناة تشيلسي، المالكة لحقوق بث المباريات، ويتم عرضها على أون سبورت بعدها بيوم أو يومين.

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تحديث: تقوم أون سبورت 2 بالبث من التردد القديم والذي كان على قناة أون لايف الإخبارية، وتم إلغاء أون الإخبارية بشكل مؤقت لحين تحديد تردد آخر جديد لها.