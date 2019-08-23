“الآن” تردد قناة sbc السعودية على نايل سات وعرب سات ومواعيد المسلسلات والبرامج

تردد قناة sbc السعودية ؛ من أحدث الترددات في عالم القنوات السعودية والخليجية في الفترة الأخيرة، حيث تقدم القناة العديد من البرامج والمسلسلات المختلفة التي يبحث عنها المتابعين في مختلف المناطق من المحيط إلى الخليج، كما إن القناة تابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، والتي تعمل على تشغيل القناة بشكل دائم، حيث بدأت القناة في الظهور لأول مرة في شهر رمضان الماضي.
وحصلت القناة على حقوق إذاعة عددمن المسلسلات والبرامج التلفزيونية الهامة سواء الخليجية أو العربية، والتي ينتظرها الكثير من الأشخاص، كما تقدم القناة عدد كبير من برامج الأطفال والبرامج الدينية وبرامج الأسرة وغيرها.
ويبحث الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي، عن الترددات الجديدة للقناة، من أجل الحصول على القناة ومتابعة كافة البرامج والمسلسلات الجديدة والتي يتم إذاعتها بشكل مجاني بدون دفع رسوم نهائيا.
تردد قناة sbc السعودية على نايل سات وعرب سات
كما إن قناة sbc السعودية، من القنوات الهامة والتي تعمل على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة ومنها النايل سات وعرب سات، من أجل تقديم تغطية مميزة لكافة المتابعين، ويمكن استقبال القناة عبر الترددات التالية:
|تردد القناة
|القطبية
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|القمر الصناعي
|12284
|رأسي
|3/4
|27500
|نايل سات
|12149
|أفقي
|3/4
|27500
|عرب سات
وحققت القناة طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في الإعلام السعودي من خلال تقديم عدد كبير من المسلسلات والبرامج المختلفة والتي تنال إعجاب الكثير.
جدول مواعيد قناة sbc السعودية
وسوف نوضح لكم بيان بمواعيد جميع برامج ومسلسلا قناة sbc اليوم
|· مع حصة قلم
|· 11:00 صباحًا
|· ممنوع الوقوف
|· 12:00 مساءً
|· عائلة الحاج نعمان
|· 01:00 مساءً
|· مطبخ ضحى
|· 02:00 مساءً [60 دقيقة]
|· كأنه إمبارح
|· 04:00 مساءً
|· مع حصة قلم
|· 05:00 مساءً
|· الحصان الأسود
|· 06:00 مساءً
|· عائلة الحاج نعمان
|· 07:00 مساءً
|· ممنوع الوقوف
|· 08:00 مساءً [60 دقيقة]
|· أفلام سعودية
|· 09:00 مساءً [60 دقيقة]
|· مع حصة قلم
|· 11:00 صباحًا