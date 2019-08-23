تردد قناة الصحراء الجزائرية على القمر الصناعي الاماراتي ياه سات

تردد قناة الصحراء الجزائرية، قناة الصحراء تقدم عدد لا نهائي من أهم وأقوى البرامج المتنوعة، والترفيهية التي يهتم بها المشاهد الجزائري، وتعرض أهم البرامج التي تشغل جزءا كبيرا من دولة الجزائر تتضمن العادات، والتقاليد ويتابع هذه القناه نسبة كبيرة من المشاهدين الجزائريين، وأيضا في الوطن العربي، وسوف نتعرف اليوم على تردد قناه الصحراء الجزائرية على النايل سات.

تعرف على:

تردد قناة الصحراء الجزائرية

يمكنكم متابعة قناة الصحراء الجزائرية الموجود على الياه سات، وتنزيله على الرسيفر لمتابعة جميع البرامج، والفقرات المتنوعة الذي يعرض على هذه القناة، والاستمتاع، والمشاهده على قناة الصحراء، وهذا هو تردد القناه كما هو موضح في الجدول التالي.

القمر التردد FEC/SR ياه سات 12130 (H) 27500 – 5/6

ملحوظة:

Advertisements

نحيط علم سيادتكم بوقف بث قناة الصحراء الجزائرية الفضائية على القمر الصناعي النايل سات ويمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي الاماراتي ” الياه سات ” فقط .

قناة الصحراء الجزائرية

تعتبر هذه القناه من أشهر القنوات الجزائرية الموجودة على الفضائيات، ويتابعها الكثير من المشاهدين نظرا لما تقدمه من محتوى هادف، والذي يتناسب مع جميع الفئات، وتسعي قناة الصحراء الجزائرية إلى تقديم البرامج المفيدة للمجتمع حيث تحرص دائما على نشر الثقافة بين الشعوب، وتبث أفضل البرامج المميزة، والهادفة والتي جعلها من أهم القنوات الجزائرية.

هذه القناة من إحدى القنوات الفضائية العربية المميزة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع للبث، وهي قناة مجانية، وتكون من ضمن القنوات التي تهتم بالمعايير العالمية للجودة، وتستخدم أفضل التقنيات الحديثة في العالم حتى يتمكن جميع المشاهدين من متابعة هذه القناه برؤية أوضح، وصوت أفضل.