تردد قناة اليرموك الفضائية مباشر على نايل سات Yarmouk channel| أحدث برامج القناة

قناة اليرموك ، Yarmouk channel مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك هى قناة أردنية مجانية تبث فقراتها المختلفه عبر قمر النايل سات الصناعي استطاعت إثبات نفسها واستحواذ نسبة مشاهدة كبيرة لفقراتها المختلفه، كما استطاعت أن تصل لمختلف الفئات العمرية، وهى قناة تحت تخصص عام، تهتم بأخر مستجدات الأخبار اليومية في الأردن والوطن العربي، كما تضم مجموعة من البرامج والإعلاميين تجعلها تتنافس مع القنوات الآخري وكسب ثقة المشاهدين لها.

نبذة عن قناة اليرموك الأردنية

أنشأت قناة اليرموك الأردنية الفضائية بعام 2012، ومنذ إطلالتها الأولي وهى تبث فقراتها المختلفة عبر النايل سات، واستطاعت اثبات نفسها بوقت قصير واستحواذ نسبة كبيرة من المشاهده داخل الأردن أولا ثم بمختلف الدول العربية، نظرا لتعاقداتها مع مختلف البرامج والإعلاميين والمسلسلات

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فقرات قناة اليرموك المختلفة

بداية من عام 2019 تميزت القناة بتقديم مجموعة جديدة وقوية من البرامج والمسلسلات التى استطاعت كسب نسب مشاهدة كبيرة وضمن هذه الفقرات:

مسلسل قيامة ارطغرل : فهى واحده من ضمن قنوات قليلة تعرض مسلسل ذو شعبية كبيرة كمسلسل “قيامة أرطغرل الجزء الخامس” الذى يحظي بعدد كبير من المتابعين بمختلف الأعمار بجميع الدول العربية.

: فهى واحده من ضمن قنوات قليلة تعرض مسلسل ذو شعبية كبيرة كمسلسل “قيامة أرطغرل الجزء الخامس” الذى يحظي بعدد كبير من المتابعين بمختلف الأعمار بجميع الدول العربية. برنامج أحاديث الفتن: يناقش خلال هذا البرنامج الفتن المنتشرة ويحاول توضيح وإيصال ما قد نهى الله عنه، وهو من تقديم الدكتور محمد طعمة القضاة

برنامج بيتكم عامر : من البرامج الصباحية الراقية، يهتم بشؤون والقضايا المختلفة للأسرة العربيه والمرأة بشكل خاص، ويناقش أمور عدة.

: من البرامج الصباحية الراقية، يهتم بشؤون والقضايا المختلفة للأسرة العربيه والمرأة بشكل خاص، ويناقش أمور عدة. برنامج دين ودينا: من تقديم الإعلامي الكبير أحمد نوفل، يناقش من خلاله عدة قضايا دينية وينشر من خلاله التوعية بأمور الدين الإسلامي.

من تقديم الإعلامي الكبير أحمد نوفل، يناقش من خلاله عدة قضايا دينية وينشر من خلاله التوعية بأمور الدين الإسلامي. برنامج الأوائل: من تقديم الأستاذ حسام عواد، ينشاد البرنامج طلبة وطالبات الثانوية العامة مع تقديم بعض النصائح عن كيفية تنظيم الوقت والتركيز علي المواد المقررة.

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك

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مسلسل السلطان عبد الحميد الجزء الثالث

الآن تردد قناة اليرموك الأردنية 2019